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Постер к 1-му сезону сериала Дикий
Киноафиша Сериалы Дикий Сезоны Сезон 1

Дикий, 1 сезон

Yabani
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 12 сентября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 3
Продолжительность сезона 7 часов 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Дикий»

В 1-м сезоне сериала «Дикий» главным героем истории стал молодой парень Яман Али. Ему посчастливилось родиться в могущественной турецкой семье, однако судьба сыграла с молодым человеком злую шутку. Когда мальчику было всего четыре годика, его похитили. Яман оказался на улице, где на протяжении семнадцати лет ему приходилось буквально бороться за выживание. Он научился добывать себе еду, хорошо усвоил законы улицы. При этом главный герой не терял надежды найти своих настоящих родственников, с которыми его связывают кровные узы. И накануне совершеннолетия Яману это удалось. Но наладить с ними отношения оказалось не так просто...

График выхода новых серий Дикий 1 сезона График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
12 сентября 2023
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
19 сентября 2023
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
26 сентября 2023
График выхода всех сериалов
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