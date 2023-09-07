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Постер к 2-му сезону сериала Измена
Киноафиша Сериалы Измена Сезоны Сезон 2

Измена, 2 сезон

Aldatmak
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 7 сентября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 1
Продолжительность сезона 2 часа 30 минут
О чем 2-й сезон сериала «Измена»

Во 2-м сезоне сериала «Измена» продолжается история о судье Гюзиде Йенерсой, которая занимается бракоразводными процессами. Сама женщина была убеждена, что полностью контролирует свою жизнь, однако в скором времени оказалось, что это было не более чем иллюзией. В скором времени выяснилось, что главная героиня спасла огромное количество браков, однако ей так и не удалось спасти собственную семью. Напомним, в предыдущем сезоне Гюзиде узнала, что супруг изменяет ей. Теперь ей предстоит принять немало непростых решений и справиться со множеством проблем, чтобы начать жизнь с чистого листа.

Список серий сериала Измена График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 36. Bölüm
Сезон 2 Серия 1
7 сентября 2023
График выхода всех сериалов
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