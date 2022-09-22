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Постер к 1-му сезону сериала Измена
Киноафиша Сериалы Измена Сезоны Сезон 1

Измена, 1 сезон

Aldatmak
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 22 сентября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 35
Продолжительность сезона 87 часов 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Измена»

В 1-м сезоне сериала «Измена» главной героиней истории становится Гюзиде Йенерсой — судья по семейным делам, известная своей принципиальностью. Гюзиде всегда занимала сторону справедливости, приходила на помощь людям, чьи союзы рушились, заботилась о том, чтобы дети получали те внимание и любовь, которых они достойны. Она считает, что у нее безупречная семья с супругом и двумя детьми, что они живут счастливо и что остаток их жизни пройдет в любви, покое и гармонии. Но однажды Гюзиде нечаянно натягивает петлю и осознает, что ее образцовый союз — это не стойкий дом, а только лишь песочный замок, который в любой момент может рассыпаться.

Список серий сериала Измена График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 1. Bölüm
Сезон 1 Серия 1
22 сентября 2022
Серия 2 2. Bölüm
Сезон 1 Серия 2
29 сентября 2022
Серия 3 3. Bölüm
Сезон 1 Серия 3
6 октября 2022
Серия 4 4. Bölüm
Сезон 1 Серия 4
13 октября 2022
Серия 5 5. Bölüm
Сезон 1 Серия 5
20 октября 2022
Серия 6 6. Bölüm
Сезон 1 Серия 6
27 октября 2022
Серия 7 7. Bölüm
Сезон 1 Серия 7
3 ноября 2022
Серия 8 8. Bölüm
Сезон 1 Серия 8
10 ноября 2022
Серия 9 9. Bölüm
Сезон 1 Серия 9
17 ноября 2022
Серия 10 10. Bölüm
Сезон 1 Серия 10
24 ноября 2022
Серия 11 11. Bölüm
Сезон 1 Серия 11
1 декабря 2022
Серия 12 12. Bölüm
Сезон 1 Серия 12
8 декабря 2022
Серия 13 13. Bölüm
Сезон 1 Серия 13
15 декабря 2022
Серия 14 14. Bölüm
Сезон 1 Серия 14
22 декабря 2022
Серия 15 15. Bölüm
Сезон 1 Серия 15
29 декабря 2022
Серия 16 16. Bölüm
Сезон 1 Серия 16
12 января 2023
Серия 17 17. Bölüm
Сезон 1 Серия 17
19 января 2023
Серия 18 18. Bölüm
Сезон 1 Серия 18
26 января 2023
Серия 19 19. Bölüm
Сезон 1 Серия 19
2 февраля 2023
Серия 20 20. Bölüm
Сезон 1 Серия 20
2 марта 2023
Серия 21 21. Bölüm
Сезон 1 Серия 21
9 марта 2023
Серия 22 22. Bölüm
Сезон 1 Серия 22
16 марта 2023
Серия 23 23. Bölüm
Сезон 1 Серия 23
23 марта 2023
Серия 24 24. Bölüm
Сезон 1 Серия 24
30 марта 2023
Серия 25 25. Bölüm
Сезон 1 Серия 25
6 апреля 2023
Серия 26 26. Bölüm
Сезон 1 Серия 26
13 апреля 2023
Серия 27 27. Bölüm
Сезон 1 Серия 27
20 апреля 2023
Серия 28 28. Bölüm
Сезон 1 Серия 28
27 апреля 2023
Серия 29 29. Bölüm
Сезон 1 Серия 29
4 мая 2023
Серия 30 30. Bölüm
Сезон 1 Серия 30
11 мая 2023
Серия 31 31. Bölüm
Сезон 1 Серия 31
18 мая 2023
Серия 32 32. Bölüm
Сезон 1 Серия 32
25 мая 2023
Серия 33 33. Bölüm
Сезон 1 Серия 33
1 июня 2023
Серия 34 34. Bölüm
Сезон 1 Серия 34
8 июня 2023
Серия 35 35. Bölüm
Сезон 1 Серия 35
15 июня 2023
График выхода всех сериалов
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