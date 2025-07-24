Отзывы о сериале «В конце ночи»

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В конце ночи
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Чумакова Валерия
24 июля 2025, 01:48
Оценка
Посмотрела сериал "В конце ночи", оцениваю его по 9 бальной шкале, можно было сократить и убрать лишние персонажи, но игра главных актеров манит своей химией, и честностью в игре. Они проживают реальную любовь в сериале, поэтому этот сериал честный и чистый. Но в конце просто убило все впечатление о нем его драмотичностю. Так не привычно видеть драму и разочарование от такой большой любви. Но и такое случается в жизни, поэтому его стоит посмотреть. Советую сериал к просмотру, сюжет затягивает и завораживает своей не шаблонной историей и интригами. Красивая игра и красивые актеры. Неслихан и Кадир эта пара 100% подходит друг другу. Неслихан Атагюль, Сарп Левендоглу, Кадир Догулу и др актеры , все классно вписались в сюжет, но сестра Кадира и Сара (целительница подруга Маджеде), раздражили, их не нужно было вообще в этот сериал включать, они затянули его, смотрела их на перемотке))
24 июля 2025, 01:48
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