Каждый хочет воплотить свою мечту, и главная героиня этой истории не является исключением. Маджиде 30 лет, ее мама появилась на свет в состоятельной семье, но роскошная жизнь осталась позади. Девушке приходится жить в нищете. Маджида устроилась юристом в финансовую организацию. Однажды она решает продать антикварные вещи матери и уехать в Стамбул, поскольку в Анкаре чувствует себя плохо. В поезде она встречает привлекательного мужчину и по совместительству своего будущего мужа, которого зовут Ахмет Ишик.