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Киноафиша Сериалы В конце ночи

В конце ночи (2022 - 2023)

Gecenin Ucunda 18+
Год выпуска 2022
Страна Турция
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 2 часа 0 минут
Телеканал Star TV
Продолжительность сериала 52 часа 0 минут

О чем сериал

Каждый хочет воплотить свою мечту, и главная героиня этой истории не является исключением. Маджиде 30 лет, ее мама появилась на свет в состоятельной семье, но роскошная жизнь осталась позади. Девушке приходится жить в нищете. Маджида устроилась юристом в финансовую организацию. Однажды она решает продать антикварные вещи матери и уехать в Стамбул, поскольку в Анкаре чувствует себя плохо. В поезде она встречает привлекательного мужчину и по совместительству своего будущего мужа, которого зовут Ахмет Ишик.

В ролях
В ролях
Неслихан Атагюль
Неслихан Атагюль
Эбру Айкач
Кадир Догулу
Кадир Догулу
Бестемсу Оздемир
Бестемсу Оздемир
Озге Оздер
Сарп Левендоглу
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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4.2 IMDb
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Сезоны
В конце ночи - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2022, 26 эпизодов
 
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