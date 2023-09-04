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Постер к 1-му сезону сериала Сапфир
Киноафиша Сериалы Сапфир Сезоны Сезон 1

Сапфир, 1 сезон

Safir
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 4 сентября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 3
Продолжительность сезона 7 часов 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Сапфир»

В 1-м сезоне сериала «Сапфир» главными действующими лицами становятся члены состоятельного и могущественного турецкого клана Гюльсой. Атеш на правах старшего сына готовится стать преемником своего отца. Для того чтобы тот передал ему дела, он должен представить семье свою невесту. Молодой человек знакомится с Ферайей, которая пытается оправиться после болезненного разрыва со своим возлюбленным. Атеш берет девушку в жены и знакомит со своей семьей. И тут начинается самое захватывающее — тот, кто бросил Ферайю, оказался не кем иным, как братом Атеша – Яманом! Несчастная девушка теперь находится между двух огней.

График выхода новых серий Сапфир 1 сезона График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
4 сентября 2023
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
11 сентября 2023
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
18 сентября 2023
График выхода всех сериалов
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