Отзывы о сериале «Сапфир»

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Альбинка Альбина
19 сентября 2023, 23:29
Оценка
Лучший сериал !!! Уже и зимородок надоел как то а из новых Сапфир Лучший!
19 сентября 2023, 23:29
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Киноафиша.инфо
20 сентября 2023, 21:18
в ответ на сообщение
Альбинка Альбина от 19 сентября 2023, 23:29
Спасибо, что поделились своим мнением!
20 сентября 2023, 21:18
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Ирина Горобченко
16 января 2024, 23:19
Оценка
Отличный сериал! Спасибо всей съемочной команде!
16 января 2024, 23:19
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Киноафиша.инфо
17 января 2024, 18:11
в ответ на сообщение
Ирина Горобченко от 16 января 2024, 23:19
Очень рады прочесть ваше мнение, спасибо 😌
17 января 2024, 18:11
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Эля Ибатуллина
25 января 2024, 21:14
Начала смотреть,сначала меня эта Фирае прям бесила своей унылостью,такая красавица.Ну Атеш играет супер. 21 серия меня прям захватила,наконец-то Фирае с эмоциями раскрылась я прям беру свои слова обратно)Они мне как пара нравятся 🥰
25 января 2024, 21:14
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Киноафиша.инфо
26 января 2024, 18:48
в ответ на сообщение
Эля Ибатуллина от 25 января 2024, 21:14
Очень рады прочесть ваше мнение, спасибо 😌
26 января 2024, 18:48
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