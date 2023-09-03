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Постер к 2-му сезону сериала Скрытые активы
Киноафиша Сериалы Скрытые активы Сезоны Сезон 2

Скрытые активы, 2 сезон

Hidden Assets
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 3 сентября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 6
Продолжительность сезона 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Скрытые активы»

Во 2-м сезоне сериала «Скрытые активы» продолжаются захватывающие и опасные приключения сержанта по имени Эмер Берри и ее коллег. Напомним, в финале предыдущего сезона Эмер отправляется в Антверпен, чтобы помочь в поисках Фиона Браннигана, но как раз в тот момент обнаружение тела и прорыв криминалистов меняют ситуацию. Пока ее команда идет по денежному следу в Ирландии, Эмер и ее бельгийский коллега Кристиан выясняют личности террористов. Неожиданный источник предоставляет следствию жизненно важную информацию. Затем Эмер и Кристиан пытаются остановить последний взрыв и раскрыть, кто на самом деле стоял за террористической кампанией.

График выхода новых серий Скрытые активы 2 сезона График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 Episode 1
Сезон 2 Серия 1
3 сентября 2023
Серия 2 Episode 2
Сезон 2 Серия 2
10 сентября 2023
Серия 3 Episode 3
Сезон 2 Серия 3
17 сентября 2023
Серия 4 Episode 4
Сезон 2 Серия 4
24 сентября 2023
Серия 5 Episode 5
Сезон 2 Серия 5
1 октября 2023
Серия 6 Episode 6
Сезон 2 Серия 6
8 октября 2023
График выхода всех сериалов
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