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Постер к 1-му сезону сериала Скрытые активы
Киноафиша Сериалы Скрытые активы Сезоны Сезон 1

Скрытые активы, 1 сезон

Hidden Assets
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 7 ноября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 6
Продолжительность сезона 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Скрытые активы»

В 1-м сезоне сериала «Скрытые активы» главной героиней истории становится сержант Эмер Берри, которой предстоит выяснить, как взаимосвязаны между собой несколько разных преступлений. В рамках обычного рейда Ирландского бюро по борьбе с преступностью были обнаружены алмазы, которые связаны с серией взрывов в Бельгии. Детектив-сержант Эмер Берри объединяется с бельгийским сотрудником правоохранительных органов, который работает в подразделении по борьбе с терроризмом Кристианом де Йонгом, чтобы расследовать связанные преступления. Им предстоит столкнуться с массой испытаний.

Список серий сериала Скрытые активы График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
7 ноября 2021
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
14 ноября 2021
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
21 ноября 2021
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
28 ноября 2021
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
5 декабря 2021
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
12 декабря 2021
График выхода всех сериалов
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