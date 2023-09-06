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Постер к 1-му сезону сериала Мой ласковый враг
Киноафиша Сериалы Мой ласковый враг Сезоны Сезон 1

Мой ласковый враг, 1 сезон

Moj laskovyj vrag 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 6 сентября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Мой ласковый враг»

В 1-м сезоне сериала «Мой ласковый враг» экскурсовод Настя собирается выйти замуж за своего любимого человека и уехать с ним в Питер. Там Женя получил работу. Однако планы возлюбленных рушатся после того, как отец и мама Насти погибают в автомобильной аварии. Теперь влюбленные организовывают похороны, а потом, переживая, что Женя останется без работы, все-таки отправляют его в Северную столицу. Насте приходится остаться, поскольку она не может бросить брата. Помимо этого, теперь на нее ложатся все тяготы по управлению семейным делом – небольшой гостиницей, которая располагается на окраине леса.

Список серий 1-го сезона сериала «Мой ласковый враг» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
6 сентября 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
6 сентября 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
6 сентября 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
6 сентября 2023
График выхода всех сериалов
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