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Постер к 1-му сезону сериала Меня зовут Гюльтепе
Киноафиша Сериалы Меня зовут Гюльтепе Сезоны Сезон 1

Меня зовут Гюльтепе, 1 сезон

Benim Adım Gültepe
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 3 сентября 2014
Год выпуска 2014
Количество серий 8
Продолжительность сезона 14 часов 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Меня зовут Гюльтепе»

В 1-м сезоне сериала «Меня зовут Гюльтепе» события разворачиваются в Измире в 1980-е годы. В бедном криминальном районе города под названием Гюльтепе бок о бок взрослеют трое мальчишек: Сейфи 17 лет, а его друзьям Февзи и Гюлали еще по 15. У каждого из них уже есть свой план на жизнь. Старший паренек ненавидит свой район и мечтает при первой же возможности выбраться из него «в большой мир». Единственное, что удерживает его здесь, – это огромная любовь к соседской девушке Нюртен, которая не может бежать с ним. Февзи, напротив, верит, что он может улучшить жизнь в Гюльтепе, а Гюлали посвящает всего себя заботе о семье.

Список серий 1-го сезона сериала «Меня зовут Гюльтепе» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 1. Bölüm
Сезон 1 Серия 1
3 сентября 2014
Серия 2 2. Bölüm
Сезон 1 Серия 2
10 сентября 2014
Серия 3 3. Bölüm
Сезон 1 Серия 3
17 сентября 2014
Серия 4 4. Bölüm
Сезон 1 Серия 4
24 сентября 2014
Серия 5 5. Bölüm
Сезон 1 Серия 5
1 октября 2014
Серия 6 6. Bölüm
Сезон 1 Серия 6
8 октября 2014
Серия 7 7. Bölüm
Сезон 1 Серия 7
15 октября 2014
Серия 8 8. Bölüm FİNAL!
Сезон 1 Серия 8
22 октября 2014
График выхода всех сериалов
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