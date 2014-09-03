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Постер сериала Меня зовут Гюльтепе
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Киноафиша Сериалы Меня зовут Гюльтепе

Меня зовут Гюльтепе (2014 - 2014)

Benim Adım Gültepe 18+
Год выпуска 2014
Страна Турция
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 1 час 50 минут
Телеканал Kanal D
Продолжительность сериала 14 часов 40 минут

О чем сериал

Сериал «Меня зовут Гюльтепе» – это история о троих мальчишках, выросших в печально известном преступном и жестоком районе Измира – Гюльтепе. Семнадцатилетний Сейфи мечтает бросить все и уехать с малой родины, но его удерживает влюбленность в соседку Нюртен. Его лучший друг Февзи, напротив, любит свой район и хорошо учится, чтобы однажды его прославить. А их приятелю Гюлали и вовсе не до планов на жизнь: все свое время и силы он посвящает заботе о больной матери и младших сестрах. Но всем им суждено однажды выбиться в люди.

В ролях
В ролях
Селен Озтюрк
Селен Озтюрк
Мете Хорозоглу
Мете Хорозоглу
Экин Коч
Экин Коч
Биге Онал
Биге Онал
Хакан Карсак
Эврим Аласья
Эврим Аласья
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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7 IMDb
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Сезоны
Меня зовут Гюльтепе - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2014, 8 эпизодов
 
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