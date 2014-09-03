Сериал «Меня зовут Гюльтепе» – это история о троих мальчишках, выросших в печально известном преступном и жестоком районе Измира – Гюльтепе. Семнадцатилетний Сейфи мечтает бросить все и уехать с малой родины, но его удерживает влюбленность в соседку Нюртен. Его лучший друг Февзи, напротив, любит свой район и хорошо учится, чтобы однажды его прославить. А их приятелю Гюлали и вовсе не до планов на жизнь: все свое время и силы он посвящает заботе о больной матери и младших сестрах. Но всем им суждено однажды выбиться в люди.