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Постер к 2-му сезону сериала Маленькие Эйнштейны
Киноафиша Сериалы Маленькие Эйнштейны Сезоны Сезон 2

Маленькие Эйнштейны, 2 сезон

Little Einsteins 0+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 13 января 2007
Год выпуска 2007
Количество серий 40
Продолжительность сезона 20 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Маленькие Эйнштейны»

Во 2-м сезоне сериала «Маленькие Эйнштейны» якорь Ракеты застревает на дне Аравийского моря. Лео, Джун и Энни оказываются в ловушке под толщей воды. Куинси использует четыре волшебных инструмента, чтобы спасти друзей. Затем команда отправляется на задание по следу музыкальных нот Гензеля и Гретель и спасает их от злой ведьмы, которая заперла их в своем пряничном домике. Джун мечтает попасть на бал «Хрустальная туфелька» в Вене, чтобы доказать, что она – великая танцовщица. Друзья решают исполнить заветное желание девочки. Позже Эйнштейны отправляются в подводное путешествие, чтобы воссоединить двух крабов-отшельников.

 

Список серий 2-го сезона сериала «Маленькие Эйнштейны» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Квинси и волшебные инструменты Quincy and the Magic Instruments
Сезон 2 Серия 1
13 января 2007
Братишки и сестренки, на помощь! Brothers and Sisters to the Rescue
Сезон 2 Серия 2
13 января 2007
Бал хрустального башмачка The Glass Slipper Ball
Сезон 2 Серия 3
29 января 2007
Песня Энни о любви Annie's Love Song
Сезон 2 Серия 4
14 февраля 2007
Музыкальный питомец – Мелодия Melody the Music Pet
Сезон 2 Серия 5
26 февраля 2007
Принцесса кукол The Puppet Princess
Сезон 2 Серия 6
12 марта 2007
Супербыстро Super Fast!
Сезон 2 Серия 7
26 марта 2007
Он говорит музыкой He Speaks Music!
Сезон 2 Серия 8
9 апреля 2007
Привет, Виолончель Hello Cello
Сезон 2 Серия 9
23 апреля 2007
Энни и игрушечный самолетик Annie & the Little Toy Plane
Сезон 2 Серия 10
4 мая 2007
Большие гонки Кармайна Carmine's Big Race
Сезон 2 Серия 11
12 мая 2007
Небесные гонки – Большой реванш The Great Sky Race Rematch
Сезон 2 Серия 12
12 мая 2007
Спящая фагот Sleeping Bassoon
Сезон 2 Серия 13
25 июня 2007
Суп для ракеты Rocket Soup
Сезон 2 Серия 14
30 июля 2007
Танец голубоногой Олуши The Blue Footed Booby Bird Ballet
Сезон 2 Серия 15
17 августа 2007
Ракета – Красная Шапочка Little Red Rockethood
Сезон 2 Серия 16
14 сентября 2007
Мозаика сфинкса The Puzzle of the Sphinx
Сезон 2 Серия 17
18 октября 2007
Погоня за дикими гусями The Wild Goose Chase
Сезон 2 Серия 18
29 октября 2007
Энни и бобовый стебель Annie and the Beanstalk
Сезон 2 Серия 19
10 ноября 2007
Заводной принц игрушек The Wind-Up Toy Prince
Сезон 2 Серия 20
7 декабря 2007
Приключение господина Пингвина и его мороженного Mr. Penguin's Ice Cream Adventure
Сезон 2 Серия 21
28 января 2008
Энни получает микрофон Annie, Get Your Microphone!
Сезон 2 Серия 22
22 февраля 2008
Сокровище за маленькой красной дверью The Treasure Behind the Little Red Door
Сезон 2 Серия 23
10 марта 2008
Загадочное сокровище The Secret Mystery Prize
Сезон 2 Серия 24
18 апреля 2008
Зверям пора перекусить Animal Snack Time
Сезон 2 Серия 25
2 мая 2008
Угадайка великого Шуберта The Great Schubert's Guessing Game
Сезон 2 Серия 26
21 июня 2008
Квинси и его музыкальные динозавры Quincy and the Instrument Dinosaurs
Сезон 2 Серия 27
19 июля 2008
Строй, Ракета, строй! Build It Rocket!
Сезон 2 Серия 28
2 августа 2008
Мелодия и я Melody and Me
Сезон 2 Серия 29
13 сентября 2008
Музыкальные монстры Music Monsters
Сезон 2 Серия 30
11 октября 2008
Песня волшебного единорога The Song of the Unicorn
Сезон 2 Серия 31
1 ноября 2008
Полет музыкальных фей The Flight of the Instrument Fairies
Сезон 2 Серия 32
13 декабря 2008
Глупый носок спасает цирк Silly Sock Saves the Circus
Сезон 2 Серия 33
17 января 2009
Покажи и расскажи Show and Tell
Сезон 2 Серия 34
22 сентября 2009
Вперед, команда! Go Team
Сезон 2 Серия 35
21 марта 2009
Музыкальный робот из космоса The Music Robot from Outer Space
Сезон 2 Серия 36
2 мая 2009
Большой парад маленького слоненка Little Elephant's Big Parade
Сезон 2 Серия 37
22 декабря 2009
Ракета – Пожарная машина Fire Truck Rocket!
Сезон 2 Серия 38
23 ноября 2009
Ракета – букашка Rocket the Bug
Сезон 2 Серия 39
23 ноября 2009
Спасение ракеты огненных птичек Rocket's Firebird Rescue
Сезон 2 Серия 40
19 июня 2010
График выхода всех сериалов
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