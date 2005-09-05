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Постер к 1-му сезону сериала Маленькие Эйнштейны
Киноафиша Сериалы Маленькие Эйнштейны Сезоны Сезон 1

Маленькие Эйнштейны, 1 сезон

Little Einsteins 0+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 5 сентября 2005
Год выпуска 2005
Количество серий 28
Продолжительность сезона 14 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Маленькие Эйнштейны»

В 1-м сезоне сериала «Маленькие Эйнштейны» в центре событий оказывается необычная четверка друзей. Лео, Джун, Куинси и Энни – всего лишь дети, однако благодаря своей любознательности и отзывчивости к окружающим они были отобраны в особую космическую исследовательскую команду. Теперь у них есть летающий корабль по имени Ракета, который отвозит их на важные задания – как в разные уголки Земного шара, так и на другие планеты. Ребята всегда приходят на помощь тем, кто в этом нуждается. Когда орел уносит в свое гнездо дирижерскую палочку, только они могут успеть вернуть ее к концерту. А когда у Сатурна исчезает кольцо, они стараются «повесить» его обратно.

Список серий 1-го сезона сериала «Маленькие Эйнштейны» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Колечко для планеты Ring Around the Planet
Сезон 1 Серия 1
5 сентября 2005
Люблю я дирижировать I Love to Conduct
Сезон 1 Серия 2
9 октября 2005
Венгерская икота Hungarian Hiccups
Сезон 1 Серия 3
10 октября 2005
Про китов Whale Tale
Сезон 1 Серия 4
11 октября 2005
Пиратский клад Pirate's Treasure
Сезон 1 Серия 5
12 октября 2005
Воздушные шарики The Birthday Balloons
Сезон 1 Серия 6
13 октября 2005
Легенда золотой пирамиды The Legend of the Golden Pyramid
Сезон 1 Серия 7
14 октября 2005
Великий воздушный змей Dragon Kite
Сезон 1 Серия 8
17 октября 2005
Держи на запад, паровозик Go West, Young Train
Сезон 1 Серия 9
21 октября 2005
Энни cадовод Farmer Annie
Сезон 1 Серия 10
24 октября 2005
Наш веселый Хэллоуин A Little Einsteins Halloween
Сезон 1 Серия 11
29 октября 2005
Энни очень храбрая Annie's Solo Mission
Сезон 1 Серия 12
14 ноября 2005
Мышонок и луна The Mouse and the Moon
Сезон 1 Серия 13
21 ноября 2005
Рыцарь добрый и рыцарь злой The Good Knight and the Bad Knight
Сезон 1 Серия 14
5 декабря 2005
Рождественское желание The Christmas Wish
Сезон 1 Серия 15
12 декабря 2005
Правдивая история маленьких Эйнштейнов How We Became Little Einsteins: The True Story
Сезон 1 Серия 16
8 января 2006
Прыг-скок Джоуи Jump for Joey
Сезон 1 Серия 17
26 января 2006
Полярное сияние The Northern Night Light
Сезон 1 Серия 18
20 февраля 2006
Весна, о да, весна! O Yes, O Yes, It's Springtime
Сезон 1 Серия 19
20 марта 2006
История большого тотема A Tall Totem Tale
Сезон 1 Серия 20
17 апреля 2006
Невероятно съеженное приключение The Incredible Shrinking Adventure
Сезон 1 Серия 21
6 мая 2006
Ути-ути Джун Duck, Duck, June
Сезон 1 Серия 22
14 мая 2006
Ракета и сафари Rocket Safari
Сезон 1 Серия 23
19 июня 2006
Стучим по дереву Knock on Wood
Сезон 1 Серия 24
10 июля 2006
Межпланетная колыбельная A Galactic Goodnight
Сезон 1 Серия 25
14 августа 2006
Поздравительная машинка The Birthday Machine
Сезон 1 Серия 26
20 октября 2006
Чудесное новое платье A Brand New Outfit
Сезон 1 Серия 27
6 ноября 2006
Братишки и сестренки, на помощь! The Missing Invitation
Сезон 1 Серия 28
20 ноября 2006
График выхода всех сериалов
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