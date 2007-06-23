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Постер к 3-му сезону сериала Все тип-топ, или Жизнь Зака и Коди
Киноафиша Сериалы Все тип-топ, или Жизнь Зака и Коди Сезоны Сезон 3

Все тип-топ, или Жизнь Зака и Коди, 3 сезон

The Suite Life of Zack and Cody 6+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 23 июня 2007
Год выпуска 2007
Количество серий 22
Продолжительность сезона 9 часов 10 минут
О чем 3-й сезон сериала «Все тип-топ, или Жизнь Зака и Коди»

В 3-м сезоне сериала «Все тип-топ, или Жизнь Зака и Коди» мальчики оканчивают среднюю школу. В то время как Коди преуспевает на занятиях, Зак учится настолько плохо, что ему приходится посещать летний лагерь. Но он слишком напуган, чтобы сообщить об этом своим родителям. Лондон встречается с парнем, который выдает себя за богатого наследника, и начинает брать уроки плавания в бассейне отеля. Зак устраивается на летнюю подработку под руководством Арвина, пока Коди пытается заработать карманные деньги в местном супермаркете. Мэдди возглавляет летний лагерь для детей, но что-то идет не по ее плану.

 

Список серий 3-го сезона сериала «Все тип-топ, или Жизнь Зака и Коди» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Окончание Graduation
Сезон 3 Серия 1
23 июня 2007
Лето нашего недовольства Summer of Our Discontent
Сезон 3 Серия 2
30 июня 2007
Или пан, или пропал Sink or Swim
Сезон 3 Серия 3
8 июля 2007
Супер близнецы Super Twins
Сезон 3 Серия 4
13 июля 2007
Кто Босс? Who's the Boss
Сезон 3 Серия 5
22 июля 2007
Багаж Baggage
Сезон 3 Серия 6
22 июля 2007
Бессоница Sleepover Suite
Сезон 3 Серия 7
28 июля 2007
Aрвин, который прибыл в обед Arwin That Came To Dinner
Сезон 3 Серия 8
5 августа 2007
Губа в дожде Lip Synchin' in the Rain
Сезон 3 Серия 9
12 августа 2007
Первый день средней школы First Day Of High School
Сезон 3 Серия 10
26 августа 2007
Из часов и контрактов Of Clocks and Contracts
Сезон 3 Серия 11
15 сентября 2007
Арвинштейн Arwinstein
Сезон 3 Серия 12
6 октября 2007
Команда Tиптон Team Tipton
Сезон 3 Серия 13
27 октября 2007
Оркестр Orchestra
Сезон 3 Серия 14
10 ноября 2007
Рассказ о двух домах A Tale of Two Houses
Сезон 3 Серия 15
17 ноября 2007
Типтонлайн Tiptonline
Сезон 3 Серия 16
15 декабря 2007
Помешавший снова Foiled Again
Сезон 3 Серия 17
1 февраля 2008
Ухаживание за телефоном Romancing The Phone
Сезон 3 Серия 18
19 апреля 2008
Запасные игроки Benchwarmers
Сезон 3 Серия 19
19 июля 2008
Не считай время в номере 2330 Doin' Time in Suite 2330
Сезон 3 Серия 20
9 августа 2008
Давайте развлекать вас Let Us Entertain You
Сезон 3 Серия 21
16 августа 2008
Мистер Типтон приезжает Mr. Tipton Comes To Visit
Сезон 3 Серия 22
1 сентября 2008
График выхода всех сериалов
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