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Постер к 1-му сезону сериала Все тип-топ, или Жизнь Зака и Коди
Киноафиша Сериалы Все тип-топ, или Жизнь Зака и Коди Сезоны Сезон 1

Все тип-топ, или Жизнь Зака и Коди, 1 сезон

The Suite Life of Zack and Cody 6+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 18 марта 2005
Год выпуска 2005
Количество серий 26
Продолжительность сезона 10 часов 50 минут
О чем 1-й сезон сериала «Все тип-топ, или Жизнь Зака и Коди»

В 1-м сезоне сериала «Все тип-топ, или Жизнь Зака и Коди» близнецы Мартин взрослеют в крайне необычных условиях. Их мать – певица, выступающая по долгосрочному контракту в ресторане дорогого отеля. Поэтому семейство обитает в шикарных апартаментах прямо в этом отеле. Вот только Зак и Коди отличаются неуемной фантазией, дерзким нравом и совершенно невыносимым характером. Они не могут усидеть на одном месте и минуты, поэтому постоянно попадают в самые нелепые ситуации. Мальчишки ставят на уши весь отель, создавая множество проблем постояльцам, сотрудникам и, конечно же, собственной матери.

Список серий 1-го сезона сериала «Все тип-топ, или Жизнь Зака и Коди» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Тусовка в отеле Hotel Hangout
Сезон 1 Серия 1
18 марта 2005
Самый справедливый из Них всех The Fairest of Them All
Сезон 1 Серия 2
18 марта 2005
Регистрации Мэдди Maddie Checks In
Сезон 1 Серия 3
25 марта 2005
Инспектор отелей Hotel Inspector
Сезон 1 Серия 4
1 апреля 2005
Принц и Ныряльщик Grounded on the 23rd Floor
Сезон 1 Серия 5
8 апреля 2005
Принц и Ныряльщик The Prince & The Plunger
Сезон 1 Серия 6
15 апреля 2005
Ноголузер Footloser
Сезон 1 Серия 7
22 апреля 2005
Из истории A Prom Story
Сезон 1 Серия 8
6 мая 2005
Банда в Бостоне Band in Boston
Сезон 1 Серия 9
20 мая 2005
Коди едет в лагерь Cody Goes to Camp
Сезон 1 Серия 10
3 июня 2005
Поймать вора To Catch a Thief
Сезон 1 Серия 11
18 июня 2005
Это безумный, безумный, безумный отель It's a Mad, Mad, Mad Hotel
Сезон 1 Серия 12
17 июля 2005
Бедная маленькая богатая девочка Poor Little Rich Girl
Сезон 1 Серия 13
22 июля 2005
Приготовление с Ромео и Джульеттой Cookin' With Romeo and Juliet
Сезон 1 Серия 14
22 июля 2005
Слухи Rumors
Сезон 1 Серия 15
14 августа 2005
Большие волосы и бейсбол Big Hair & Baseball
Сезон 1 Серия 16
28 августа 2005
Рок-звезда в доме Rock Star in the House
Сезон 1 Серия 17
18 сентября 2005
Призрак номера 613 Ghost of 613
Сезон 1 Серия 18
1 октября 2005
Умный и более умный Smart & Smarterer
Сезон 1 Серия 19
10 октября 2005
Папа вернулся Dad's Back
Сезон 1 Серия 20
26 ноября 2005
Рождество в Типтоне Christmas at the Tipton
Сезон 1 Серия 21
10 декабря 2005
Поцелуи и баскетбол Kisses & Basketball
Сезон 1 Серия 22
1 января 2006
Пилот своей жизни Pilot Your Own Life
Сезон 1 Серия 23
6 января 2006
Сокрушенный Crushed
Сезон 1 Серия 24
13 января 2006
Рекламные паузы Commercial Breaks
Сезон 1 Серия 25
20 января 2006
Бостонский праздник Boston Holiday
Сезон 1 Серия 26
27 января 2006
График выхода всех сериалов
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