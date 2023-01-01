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Киноафиша Сериалы Жвачка Сезоны Сезон 1

Жвачка, 1 сезон

Zhvachka
Название Сезон 1
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Жвачка»

В 1-м сезоне сериала «Жвачка» юная девушка Галя хочет поскорее вырваться из стен детского дома, где прошли ее детские годы, чтобы поступить на сценариста во ВГИК и исполнить свою мечту. Ее жизнь переворачивает знакомство с блогером, который выпускает в сети провокационные видеоролики. Галина добивается его расположения, и у них начинается роман. Однако эпатажному молодому человеку быстро становится скучно с воспитанницей детского дома. Его раздражает навязчивость Гали, которая прилипла к нему буквально как жвачка. Чтобы раз и навсегда избавиться от прилипчивой поклонницы, Ганс просит своих приятелей сказать девушке, что его убили...

Список серий сериала Жвачка График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
TBA
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
TBA
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
TBA
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
TBA
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
TBA
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
TBA
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
TBA
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
TBA
График выхода всех сериалов
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