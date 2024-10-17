Отзывы о сериале «Жвачка»

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Жвачка
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Игорь Маринков
17 октября 2024, 13:18
«Жвачка» заинтересовала меня еще по трейлеру и ожидания оправданы. Вышло динамично, свежо, смело и без лишних соплей, как говорится. Сюжет выдерживает интригу, Дарья Балабанова просто красотка. Так что не терпится узнать, что будет дальше. Пока все класс.
17 октября 2024, 13:18
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Киноафиша.инфо
18 октября 2024, 11:52
в ответ на сообщение
Игорь Маринков от 17 октября 2024, 13:18
Очень рады прочесть ваше мнение, спасибо 😌
18 октября 2024, 11:52
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Настя Слабошпицкая
23 октября 2024, 10:34
Оценка
Нормальный сериал, актеры хорошо играют и вообще история реально интересная. Вот так часто одна небольшая ложь может сломать человеку жизнь. Хочется верить, что с Галей все будет в порядке. Я точно буду смотреть этот сериал до самого конца.
23 октября 2024, 10:34
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Саша Быстряков
21 ноября 2024, 11:09
Оценка
Наконец-то наши сняли реально что-то стоящее. Мне «Жвачка» нравится тем, что она говорит с нами на понятном языке и поднимает очень важные вопросы. Главная героиня в исполнении Дарьи Балабановой просто находка, очень мне она нравится. И пускай она столько ошибок допустила, но все равно мне очень симпатична. Так что сериал реально радует.
21 ноября 2024, 11:09
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Асель Мишина
23 ноября 2024, 13:37
Оценка
Вот «Жвачку» точно стоит посмотреть, потому что сериал попадает своим сюжетом прямо в цель. Сразу видно, что авторы хотели снять не просто драму или мелодраму, но и насытили свою историю важным социальным подтекстом. При этом смотрится сериал легко, без лишнего напряга. Такое мне нравится.
23 ноября 2024, 13:37
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Михаил Колобов
25 ноября 2024, 11:51
Оценка
Очень даже неплохой сериал выходит. Один из тех, которые ты включаешь и начинаешь смотреть одну серию за другой. Дарья Балабанова сыграла очень сильно, я даже считаю роль Гали пока что лучшей в ее карьере. Также мне запомнился тут Артем Рогачев в роли того самого блогера, из-за которого тут все закрутилось. Смотрим дальше, пока все радует, интрига на высоте.
25 ноября 2024, 11:51
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tarasovaal1975
27 ноября 2024, 10:31
Оценка
Этот сериал я смело могу посоветовать к просмотру, потому что вышло мало того, что интересно, так еще и со смыслом. Главная героиня, Галя, у меня сразу вызвала интерес и понимание, а вот стример Рома – тот еще негодяй, который буквально прожигает свою жизнь, хотя плохим до конца из-за ситуации с сестрой я не могу его назвать. Герои тут яркие, ситуации непредсказуемые, а саундтрек врезается в память. Вот такой сериал мне точно был нужен.
27 ноября 2024, 10:31
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