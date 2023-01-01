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Постер к 2-му сезону сериала Где ты, Скуби-Ду?
Киноафиша Сериалы Где ты, Скуби-Ду? Сезоны Сезон 2

Где ты, Скуби-Ду?, 2 сезон

Scooby Doo, Where Are You! 0+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 12 сентября 1970
Год выпуска 1970
Количество серий 8
Продолжительность сезона 2 часа 56 минут
О чем 2-й сезон сериала «Где ты, Скуби-Ду?»

Во 2-м сезоне сериала «Где ты, Скуби-Ду?» команда отважных исследователей сверхъестественного продолжает путешествие по Америке на своем неизменном фургоне. В каждом городке для них находится работа. То в таинственном брошенном автомобиле объявляется призрак мистера Хайда, то парочка зомби начинает охотиться за золотой маской, которую Дафна случайно приобретает в качестве сувенира на ярмарке, а то в банк врывается крайне необычный и пугающий грабитель. Но Фред, Дафна, Велма, Шэгги и их говорящий пес Скуби-Ду всегда готовы вывести обманщиков на чистую воду и разобраться в истинной природе загадочных явлений.

Список серий 2-го сезона сериала «Где ты, Скуби-Ду?» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Скуби-Ду и призрак Хайда Nowhere to Hyde
Сезон 2 Серия 1
12 сентября 1970
Таинственная маска Mystery Mask Mix-Up
Сезон 2 Серия 2
19 сентября 1970
Ночь с отмороженным дикарем Scooby's Night with a Frozen Fright
Сезон 2 Серия 3
26 сентября 1970
Таинственный призрак-ползун Jeepers It's the Creeper
Сезон 2 Серия 4
3 октября 1970
Приключения в доме с привидениями Haunted House Hang-Up
Сезон 2 Серия 5
10 октября 1970
Тики, великий и ужасный A Tiki Scare Is No Fair
Сезон 2 Серия 6
17 октября 1970
Кто боится большого страшного оборотня Who's Afraid of the Big Bad Werewolf
Сезон 2 Серия 7
24 октября 1970
Не шутите с Фантомом Don't Fool with a Phantom
Сезон 2 Серия 8
31 октября 1970
График выхода всех сериалов
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