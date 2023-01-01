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Постер к 1-му сезону сериала Где ты, Скуби-Ду?
Киноафиша Сериалы Где ты, Скуби-Ду? Сезоны Сезон 1

Где ты, Скуби-Ду?, 1 сезон

Scooby Doo, Where Are You! 0+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 13 сентября 1969
Год выпуска 1969
Количество серий 17
Продолжительность сезона 6 часов 14 минут
О чем 1-й сезон сериала «Где ты, Скуби-Ду?»

В 1-м сезоне сериала «Где ты, Скуби-Ду?» в одном из музеев Америки хранится древний доспех, привезенный из средневековой Великобритании. Ходит легенда, что при свете полной луны он оживает и скачет по улицам в образе Черного рыцаря, нападая на случайных прохожих и пугая их до смерти. В этот музей направляется команда искателей приключений на своем цветастом фургоне. Фред и Дафна стараются сохранять холодный рассудок, Велма подходит ко всему с научной точки зрения, зато трусишка Шэгги и его верный пес Скуби-Ду верят во все слухи и пугаются даже собственной тени. Однако именно им предстоит столкнуться с призраком.

Список серий 1-го сезона сериала «Где ты, Скуби-Ду?» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Ну и ночка для рыцаря What a Night for a Knight
Сезон 1 Серия 1
13 сентября 1969
Улика для Скуби-Ду A Clue for Scooby Doo
Сезон 1 Серия 2
20 сентября 1969
Засада в замке Hassle in the Castle
Сезон 1 Серия 3
27 сентября 1969
Не лезь в чужое дело Mine Your Own Business
Сезон 1 Серия 4
4 октября 1969
Ловушка для похитителя собак Decoy for a Dognapper
Сезон 1 Серия 5
11 октября 1969
Что случается, когда привидение появляется? What the Hex Going On?
Сезон 1 Серия 6
18 октября 1969
Не прикидывайся человеком-обезьяной Never Ape an Ape Man
Сезон 1 Серия 7
25 октября 1969
Нехорошие забавы в лунапарке Foul Play in Funland
Сезон 1 Серия 8
1 ноября 1969
Переполох за кулисами The Backstage Rage
Сезон 1 Серия 9
8 ноября 1969
Безумные приключения в цирке Bedlam in the Big Top
Сезон 1 Серия 10
15 ноября 1969
Проделки прыгающих призраков A Gaggle of Galloping Ghosts
Сезон 1 Серия 11
22 ноября 1969
Скуби-Ду и мумия Scooby Doo and a Mummy, Too
Сезон 1 Серия 12
29 ноября 1969
Охота на ведьму Which Witch is Which?
Сезон 1 Серия 13
6 декабря 1969
Убирайся, корабль-призрак Go Away Ghost Ship
Сезон 1 Серия 14
13 декабря 1969
Страшный пришелец из космоса Spooky Space Kook
Сезон 1 Серия 15
20 декабря 1969
Ночь кошмаров A Night of Fright is No Delight
Сезон 1 Серия 16
10 января 1970
Снежный призрак That's Snow Ghost
Сезон 1 Серия 17
17 января 1970
График выхода всех сериалов
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