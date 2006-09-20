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Постер к 1-му сезону сериала Иерихон
Киноафиша Сериалы Иерихон Сезоны Сезон 1

Иерихон, 1 сезон

Jericho
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 20 сентября 2006
Год выпуска 2006
Количество серий 22
Продолжительность сезона 15 часов 46 минут
О чем 1-й сезон сериала «Иерихон»

В 1-м сезоне сериала «Иерихон» события разворачиваются в небольшом городке в канзасской степи. Одним страшным утром жители Иерихона становятся свидетелями настоящего светопреставления: в небо над горизонтом поднимается пугающее грибовидное облако, а вскоре доносится звук взрыва. Пока большинство людей в полном недоумении любуются «шоу», сообразительный парень Джейк понимает, что они видят последствия самого настоящего ядерного взрыва. Вероятнее всего, он произошел в Денвере, штат Колорадо, – совсем недалеко от их глубинки. Если вовремя что-то не предпринять, то очень скоро они тоже погибнут.

Список серий 1-го сезона сериала «Иерихон» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Пилотная серия: Первые семнадцать часов The First 17 Hours
Сезон 1 Серия 1
20 сентября 2006
Осадки Fallout
Сезон 1 Серия 2
27 сентября 2006
Четыре всадника Four Horsemen
Сезон 1 Серия 3
4 октября 2006
Стены Иерихонаэ The Walls of Jericho
Сезон 1 Серия 4
11 октября 2006
Реакция правительства Federal Response
Сезон 1 Серия 5
18 октября 2006
9:02
Сезон 1 Серия 6
25 октября 2006
Да здравствует мэр Long Live the Mayor
Сезон 1 Серия 7
1 ноября 2006
Роуг-Ривер Rogue River
Сезон 1 Серия 8
8 ноября 2006
На распутье Crossroads
Сезон 1 Серия 9
15 ноября 2006
Красный флаг Red Flag
Сезон 1 Серия 10
22 ноября 2006
Глас народа Vox Populi
Сезон 1 Серия 11
29 ноября 2006
За день до… The Day Before
Сезон 1 Серия 12
21 февраля 2007
Блэк Джэк Black Jack
Сезон 1 Серия 13
28 февраля 2007
Среди зимы Heart of Winter
Сезон 1 Серия 14
7 марта 2007
Семпер Фиделис Semper Fidelis
Сезон 1 Серия 15
14 марта 2007
Конец зимы Winter's End
Сезон 1 Серия 16
28 марта 2007
Террорист-одиночка One Man's Terrorist
Сезон 1 Серия 17
4 апреля 2007
Псевдоним A.K.A.
Сезон 1 Серия 18
11 апреля 2007
Повод для Войны Casus Belli
Сезон 1 Серия 19
18 апреля 2007
Буревестник One If by Land
Сезон 1 Серия 20
25 апреля 2007
Общая цель Coalition of the Willing
Сезон 1 Серия 21
2 мая 2007
За что сражаемся Why We Fight
Сезон 1 Серия 22
9 мая 2007
График выхода всех сериалов
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