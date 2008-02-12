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Постер к 2-му сезону сериала Иерихон
Киноафиша Сериалы Иерихон Сезоны Сезон 2

Иерихон, 2 сезон

Jericho
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 12 февраля 2008
Год выпуска 2008
Количество серий 7
Продолжительность сезона 5 часов 1 минута
О чем 2-й сезон сериала «Иерихон»

Во 2-м сезоне сериала «Иерихон» действие продолжается спустя три месяца после битвы с Нью-Берном. Напряженность в отношениях между двумя выжившими городами все еще высока. Несмотря на предупреждения лидера ополчения, Джейк нацеливается на Константино. Тем временем Хокинс встречается с неожиданным союзником. Самозваный президент из Вайоминга посещает город, предоставляя ему возможность присоединиться к своему штабу. Однако этот мирный договор подвергает риску и Дарси, и Джейка. Дейл возвращается с торгов с новостями: вирус из Гудзона пересек реку Миссисипи, и когда городские запасы вакцины иссякнут, Иерихону придет конец.

Список серий 2-го сезона сериала «Иерихон» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Восстановление Reconstruction
Сезон 2 Серия 1
12 февраля 2008
Кондор Condor
Сезон 2 Серия 2
19 февраля 2008
Дженнингс и Ролл Jennings & Rall
Сезон 2 Серия 3
26 февраля 2008
Надзор Oversight
Сезон 2 Серия 4
4 марта 2008
Повод для увольнения Termination for Cause
Сезон 2 Серия 5
11 марта 2008
Мятеж Sedition
Сезон 2 Серия 6
18 марта 2008
Патриоты и тираны Patriots and Tyrants
Сезон 2 Серия 7
25 марта 2008
График выхода всех сериалов
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