Во 2-м сезоне сериала «Коготь из Мавритании» спустя несколько месяцев тишины в одном из столичных округов внезапно начинается новая волна ритуальных убийств. За расследование принимается майор полиции Александра Мур. Ей придется «усмирить» свой нрав и сработаться с новым сослуживцем Димой Роговым, а также поладить с профессором Шульцем, который находится за решеткой. Насколько часто в криминальной хронике можно увидеть сообщения, что убийцу ловили «на живца»? Представляете ситуацию, когда девушка, которая стала такой «приманкой», внезапно исчезает из зоны контроля полиции, оказавшись тет-а-тет с жестоким преступником?