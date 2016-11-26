Menu
Kogot iz Mavritanii season 2 watch online

Kogot iz Mavritanii 12+
Title Сезон 2
Season premiere 26 November 2016
Production year 2016
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 4 minutes
"Kogot iz Mavritanii" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «Коготь из Мавритании» спустя несколько месяцев тишины в одном из столичных округов внезапно начинается новая волна ритуальных убийств. За расследование принимается майор полиции Александра Мур. Ей придется «усмирить» свой нрав и сработаться с новым сослуживцем Димой Роговым, а также поладить с профессором Шульцем, который находится за решеткой. Насколько часто в криминальной хронике можно увидеть сообщения, что убийцу ловили «на живца»? Представляете ситуацию, когда девушка, которая стала такой «приманкой», внезапно исчезает из зоны контроля полиции, оказавшись тет-а-тет с жестоким преступником?

"Kogot iz Mavritanii" season 2 list of episodes. TV series release schedule
Серия 5
Season 2 Episode 1
26 November 2016
Серия 6
Season 2 Episode 2
26 November 2016
Серия 7
Season 2 Episode 3
26 November 2016
Серия 8
Season 2 Episode 4
26 November 2016
