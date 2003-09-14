Menu
Original title Season 1
Season premiere 14 September 2003
Production year 2003
Number of episodes 12
Runtime 11 hours 0 minute
"Carnivàle" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Карнавал» события разворачиваются в середине 30-х годов на Среднем Западе США. Восемнадцатилетний Бен Хокинс примыкает к передвижному цирку «Карнавал» и находит новую семью в лице гадалки Софи, ее парализованной матери, незрячего профессора-телепата и других странноватых людей. Управляет труппой таинственный Хозяин, у которого есть свои планы на юного Бена. Выясняется, что у парня есть секретный талант. Во сне его посещают загадочные видения. Но самое удивительное, что точно такие же сны снятся не только ему, но и калифорнийскому странствующему проповеднику Джастину Кроу.

8.4 IMDb
"Carnivàle" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Milfay
Season 1 Episode 1
14 September 2003
After the Ball Is Over
Season 1 Episode 2
21 September 2003
Tipton
Season 1 Episode 3
28 September 2003
Black Blizzard
Season 1 Episode 4
5 October 2003
Babylon
Season 1 Episode 5
12 October 2003
Pick a Number
Season 1 Episode 6
19 October 2003
The River
Season 1 Episode 7
26 October 2003
Lonnigan, Texas
Season 1 Episode 8
2 November 2003
Insomnia
Season 1 Episode 9
9 November 2003
Hot and Bothered
Season 1 Episode 10
16 November 2003
The Day of the Dead
Season 1 Episode 11
23 November 2003
The Day That Was the Day
Season 1 Episode 12
30 November 2003
