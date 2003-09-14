В 1-м сезоне сериала «Карнавал» события разворачиваются в середине 30-х годов на Среднем Западе США. Восемнадцатилетний Бен Хокинс примыкает к передвижному цирку «Карнавал» и находит новую семью в лице гадалки Софи, ее парализованной матери, незрячего профессора-телепата и других странноватых людей. Управляет труппой таинственный Хозяин, у которого есть свои планы на юного Бена. Выясняется, что у парня есть секретный талант. Во сне его посещают загадочные видения. Но самое удивительное, что точно такие же сны снятся не только ему, но и калифорнийскому странствующему проповеднику Джастину Кроу.