Иные 2024, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Иные
Inye 18+
Название Сезон 1
Премьера сезона 25 января 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 6
Продолжительность сезона 5 часов 12 минут
О чем 1-й сезон сериала «Иные»

В 1-м сезоне сериала «Иные» действие разворачивается в довоенном Ленинграде. Простая советская девушка Аня однажды становится обладательницей суперсилы, которую очень сложно контролировать. Когда она замечает, что ее младший брат Петя чуть не становится жертвой дорожно-транспортного происшествия. Главная героиня со страхом издала крик огромной силы, который без труда подбросил в небо транспорт и прохожих. Люди пострадали. Инцидент вызвал интерес у представителей органов безопасности. Также силами Ани заинтересовался загадочный иностранец, который носит механическую перчатку. Ане приходится спасаться бегством.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 3 голоса
4.9 IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Иные»
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
25 января 2024
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
25 января 2024
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
1 февраля 2024
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
8 февраля 2024
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
15 февраля 2024
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
22 февраля 2024
