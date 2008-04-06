Menu
Code Geass: Hangyaku no Lelouch 2006 - 2008, season 2

Code Geass: Hangyaku no Lelouch Seasons Season 2

Code Geass: Hangyaku no Lelouch 18+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 6 April 2008
Production year 2008
Number of episodes 25
Runtime 10 hours 25 minutes
"Code Geass: Hangyaku no Lelouch" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «Код Гиас: Восставший Лелуш» действие происходит в 2018 году. Прошел уже год после Черного восстания, и юные британцы Лелуш и Роллон оказываются в самом центре схватки между участниками террористических группировок. Девушка, чья личность окутана таинственностью, оказывает помощь Лелушу. Благодаря ей ему удается восстановить память о том, что когда-то он возглавлял антибританское движение сопротивления в Японии и был известен всем под именем Зеро. У недоброжелателей Зеро появился коварный план, с помощью которого они рассчитывают уничтожить своего врага.

8.7 IMDb
"Code Geass: Hangyaku no Lelouch" season 2 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Turn 01 - The Day a Demon Awakens
Season 2 Episode 1
6 April 2008
Turn 02 - Plan for Independent Japan
Season 2 Episode 2
13 April 2008
Turn 03 - Imprisoned in Campus
Season 2 Episode 3
20 April 2008
Turn 04 - Counterattack at the Gallows
Season 2 Episode 4
27 April 2008
Turn 05 - Knights of the Round
Season 2 Episode 5
4 May 2008
Turn 06 - Surprise Attack over the Pacific
Season 2 Episode 6
11 May 2008
Turn 07 - The Abandoned Mask
Season 2 Episode 7
18 May 2008
Turn 08 - One Million Miracles
Season 2 Episode 8
25 May 2008
Turn 09 - A Bride in the Vermilion Forbidden City
Season 2 Episode 9
8 June 2008
Turn 10 - When Shen Hu Wins Glory
Season 2 Episode 10
15 June 2008
Turn 11 - Power of Passion
Season 2 Episode 11
22 June 2008
Turn 12 - Love Attack!
Season 2 Episode 12
29 June 2008
Turn 13 - Assassin from the Past
Season 2 Episode 13
6 July 2008
Turn 14 - Geass Hunt
Season 2 Episode 14
13 July 2008
Turn 15 - The Cs' World
Season 2 Episode 15
20 July 2008
Turn 16 - United Federation of Nations Resolution Number One
Season 2 Episode 16
27 July 2008
Turn 17 - The Taste of Humiliation
Season 2 Episode 17
3 August 2008
Turn 18 - Final Battle Tokyo II
Season 2 Episode 18
10 August 2008
Turn 19 - Betrayal
Season 2 Episode 19
17 August 2008
Turn 20 - Emperor Dismissed
Season 2 Episode 20
24 August 2008
Turn 21 - The Ragnarok Connection
Season 2 Episode 21
31 August 2008
Turn 22 - Emperor Lelouch
Season 2 Episode 22
7 September 2008
Turn 23 - Schneizel's Guise
Season 2 Episode 23
14 September 2008
Turn 24 - The Grip of Damocles
Season 2 Episode 24
21 September 2008
Final Turn - Re;
Season 2 Episode 25
28 September 2008
TV series release schedule
