Во 2-м сезоне сериала «Код Гиас: Восставший Лелуш» действие происходит в 2018 году. Прошел уже год после Черного восстания, и юные британцы Лелуш и Роллон оказываются в самом центре схватки между участниками террористических группировок. Девушка, чья личность окутана таинственностью, оказывает помощь Лелушу. Благодаря ей ему удается восстановить память о том, что когда-то он возглавлял антибританское движение сопротивления в Японии и был известен всем под именем Зеро. У недоброжелателей Зеро появился коварный план, с помощью которого они рассчитывают уничтожить своего врага.