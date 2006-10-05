В 1-м сезоне сериала «Код Гиас: Восставший Лелуш» события происходят в альтернативной реальности в 2010 году. По причине дипломатических разногласий начинается война между Священной Британской империей и Японией. Британская империя использует свою инновационную технологию – антропоморфные машины. У японских войск нет возможности отразить атаку. Проходит 7 лет, и разжалованный принц по имени Лелуш, отправленный в Японию вместе с сестрой, случайным образом оказывается в центре конфликта. Лелуш нападает на британские войска в Синдзюку. Принц Кловис приказывает пустить в ход экспериментальный KF «Ланселот»...