Code Geass: Hangyaku no Lelouch 2006 - 2008 season 1

Code Geass: Hangyaku no Lelouch season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Code Geass: Hangyaku no Lelouch Seasons Season 1

Code Geass: Hangyaku no Lelouch 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 5 October 2006
Production year 2006
Number of episodes 25
Runtime 10 hours 25 minutes
"Code Geass: Hangyaku no Lelouch" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Код Гиас: Восставший Лелуш» события происходят в альтернативной реальности в 2010 году. По причине дипломатических разногласий начинается война между Священной Британской империей и Японией. Британская империя использует свою инновационную технологию – антропоморфные машины. У японских войск нет возможности отразить атаку. Проходит 7 лет, и разжалованный принц по имени Лелуш, отправленный в Японию вместе с сестрой, случайным образом оказывается в центре конфликта. Лелуш нападает на британские войска в Синдзюку. Принц Кловис приказывает пустить в ход экспериментальный KF «Ланселот»...

8.7 IMDb
"Code Geass: Hangyaku no Lelouch" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Stage 01 - The Day a New Demon Was Born
Season 1 Episode 1
5 October 2006
Stage 02 - The White Knight Awakens
Season 1 Episode 2
12 October 2006
Stage 03 - The False Classmate
Season 1 Episode 3
19 October 2006
Stage 04 - His Name is Zero
Season 1 Episode 4
26 October 2006
Stage 05 - The Princess and the Witch
Season 1 Episode 5
2 November 2006
Stage 06 - The Stolen Mask
Season 1 Episode 6
9 November 2006
Stage 07 - Attack Cornelia
Season 1 Episode 7
16 November 2006
Stage 08 - The Black Knights
Season 1 Episode 8
23 November 2006
Stage 09 - Refrain
Season 1 Episode 9
6 December 2006
Stage 10 - Guren Dances
Season 1 Episode 10
14 December 2006
Stage 11 - Battle for Narita
Season 1 Episode 11
21 December 2006
Stage 12 - The Messenger From Kyoto
Season 1 Episode 12
4 January 2007
Stage 13 - Shirley at Gunpoint
Season 1 Episode 13
11 January 2007
Stage 14 - Geass vs. Geass
Season 1 Episode 14
18 January 2007
Stage 15 - Cheering Mao
Season 1 Episode 15
25 January 2007
Stage 16 - Nunnally Held Hostage
Season 1 Episode 16
1 February 2007
Stage 17 - Knight
Season 1 Episode 17
8 February 2007
Stage 18 - I Order you, Suzaku Kururugi
Season 1 Episode 18
22 February 2007
Stage 19 - Island of the Gods
Season 1 Episode 19
1 March 2007
Stage 20 - The Battle for Kyushu
Season 1 Episode 20
8 March 2007
Stage 21 - The School Festival Declaration
Season 1 Episode 21
15 March 2007
Stage 22 - Bloodstained Euphy
Season 1 Episode 22
22 March 2007
Stage 23 - At Least with Sorrow
Season 1 Episode 23
29 March 2007
Stage 24 - The Collapsing Stage
Season 1 Episode 24
28 July 2007
Stage 25 - Zero
Season 1 Episode 25
28 July 2007
TV series release schedule
