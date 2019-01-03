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Постер к 1-му сезону телешоу Игры титанов
Киноафиша Сериалы Игры титанов Сезоны Сезон 1

Игры титанов, 1 сезон

The Titan Games 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 3 января 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 9
Продолжительность сезона 9 часов 0 минут
О чем 1-й сезон телешоу «Игры титанов»

В 1-м сезоне шоу «Игры титанов» участники со всей Америки съезжаются на кастинг самого необычного спортивного шоу современности. Вдохновляясь историческими Олимпийскими играми и мифами Древнего Рима, Дуэйн «Скала» Джонсон собирает команду Титанов – непобедимых чемпионов в различных единоборствах и в других видах спорта. Вместе они устраивают испытания для амбициозных новичков. Наперегонки с ними они забираются в горы, поднимают огромные тяжести или просто вступают в поединки. Участники, которым удается победить кого-то из титанов, сами присоединяются к судьям на одну неделю – или до первого провала.

Список серий 1-го сезона телешоу «Игры титанов» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Игры титанов: начало. Испытания, часть 1 Let the Titan Games Begin: Trials 1
Сезон 1 Серия 1
3 января 2019
Игры титанов. Испытания, часть 2 The Titan Games Trials 2
Сезон 1 Серия 2
10 января 2019
Игры титанов. Испытания, часть 3 The Titan Games Trials 3
Сезон 1 Серия 3
17 января 2019
Игры титанов. Испытания, часть 4 The Titan Games Trials 4
Сезон 1 Серия 4
24 января 2019
Игры титанов. Испытания, часть 5 The Titan Games Trials 5
Сезон 1 Серия 5
31 января 2019
Игры титанов. Испытания, часть 6 The Titan Games Trials 6
Сезон 1 Серия 6
7 февраля 2019
Игры титанов. Испытания, часть 7 The Titan Games Trials 7
Сезон 1 Серия 7
14 февраля 2019
Битва титанов The Battle of the Titans
Сезон 1 Серия 8
21 февраля 2019
Чемпионат титанов The Titan Games Championship
Сезон 1 Серия 9
28 февраля 2019
График выхода всех сериалов
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