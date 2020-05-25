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Постер к 2-му сезону телешоу Игры титанов
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Игры титанов, 2 сезон

The Titan Games 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 25 мая 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 12
Продолжительность сезона 12 часов 0 минут
О чем 2-й сезон телешоу «Игры титанов»

Во 2-м сезоне шоу «Игры титанов» победители очередного кастинга являются на первое официальное испытание «Лучший из трех». Лидеры этого тура – сильнейшие мужчины и женщины из числа новичков – сразятся с титанами профессионального спорта на горе Олимп. На этот раз их соперниками станут легенда НФЛ, Железный человек и профессиональный боулер Джо Томас, а также чемпионка мира по боксу Кларесса Шилдс. Ребята, сумевшие выстоять в этом непростом бою, на время сами присоединятся к Титанам. Но чтобы остаться в их числе до финала и выиграть главную битву, недостаточно лидировать в одном испытании…

Список серий 2-го сезона телешоу «Игры титанов» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Премьера Игр титанов The Titan Games Premiere
Сезон 2 Серия 1
25 мая 2020
Центральный регион 2: Скала встречает Дока Тора Central Region 2: The Rock Meets Doc Thor
Сезон 2 Серия 2
1 июня 2020
Финалы центрального региона Central Regional Finals
Сезон 2 Серия 3
8 июня 2020
Премьера в Западном регионе: Виктор Круз из НФЛ и каскадерша Джесси Графф West Region Premiere: NFL's Victor Cruz and Stuntwoman Jessie Graff
Сезон 2 Серия 4
15 июня 2020
Западный регион 2: Истинное значение титана West Region 2: The True Meaning of a Titan
Сезон 2 Серия 5
22 июня 2020
Западный регион 3: Цирк приезжает в город West Region 3: The Circus Comes to Town
Сезон 2 Серия 6
29 июня 2020
Финал западного региона Western Regional Finals
Сезон 2 Серия 7
6 июля 2020
Премьера в Восточном регионе: Чемпион UFC Тайрон Вудли и золотая медалистка Ханна Тетер East Region Premiere: UFC Champ Tyron Woodley and Gold Medalist Hannah Teter
Сезон 2 Серия 8
13 июля 2020
Восточный регион 2: Сюрприз для Дуэйна East Region 2: A Surprise for Dwayne
Сезон 2 Серия 9
20 июля 2020
Восточный регион 3: Последний звонок ди-джея East Region 3: DJ's Last Call
Сезон 2 Серия 10
27 июля 2020
Финал восточного региона Eastern Regional Finals
Сезон 2 Серия 11
3 августа 2020
Чемпионат титанов The Titan Games Championship
Сезон 2 Серия 12
10 августа 2020
График выхода всех сериалов
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