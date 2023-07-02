Menu
Season premiere 2 July 2023
Production year 2023
Number of episodes 16
Runtime 5 hours 20 minutes
Во 2-м сезоне сериала «Слабейший монстр» приключения юноши, который оказался внутри своей любимой онлайн-игры, продолжаются. Заядлый геймер был очень раздосадован, когда оказался самым слабым персонажем без сил, навыков и умений. Ему пришлось изрядно потрудиться, чтобы добиться успехов в обличии самого слабого монстра в вымышленной вселенной. Будучи запертым в виртуальном пространстве, Дундун делает все, чтобы отыскать способ вернуться к своей реальной жизни. Это оказалось задачей не из простых, особенно учитывая, что его могут победить все, в том числе низкоуровневая слизь.

"Monster But Wild" season 2 list of episodes. TV series release schedule
Episode 1
Season 2 Episode 1
2 July 2023
Episode 2
Season 2 Episode 2
9 July 2023
Episode 3
Season 2 Episode 3
16 July 2023
Episode 4
Season 2 Episode 4
23 July 2023
Episode 5
Season 2 Episode 5
30 July 2023
Episode 6
Season 2 Episode 6
6 August 2023
Episode 7
Season 2 Episode 7
13 August 2023
Episode 8
Season 2 Episode 8
20 August 2023
Episode 9
Season 2 Episode 9
27 August 2023
Episode 10
Season 2 Episode 10
3 September 2023
Episode 11
Season 2 Episode 11
10 September 2023
Episode 12
Season 2 Episode 12
17 September 2023
Episode 13
Season 2 Episode 13
24 September 2023
Episode 14
Season 2 Episode 14
1 October 2023
Episode 15
Season 2 Episode 15
8 October 2023
Episode 16
Season 2 Episode 16
15 October 2023
