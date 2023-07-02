Во 2-м сезоне сериала «Слабейший монстр» приключения юноши, который оказался внутри своей любимой онлайн-игры, продолжаются. Заядлый геймер был очень раздосадован, когда оказался самым слабым персонажем без сил, навыков и умений. Ему пришлось изрядно потрудиться, чтобы добиться успехов в обличии самого слабого монстра в вымышленной вселенной. Будучи запертым в виртуальном пространстве, Дундун делает все, чтобы отыскать способ вернуться к своей реальной жизни. Это оказалось задачей не из простых, особенно учитывая, что его могут победить все, в том числе низкоуровневая слизь.