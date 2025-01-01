Menu
Biker Mice from Mars 1993 - 1996 season 1

Biker Mice from Mars season 1 poster
Biker Mice from Mars 12+
Original title Season 1
Title Серия 1
Season premiere 18 September 1993
Production year 1993
Number of episodes 13
Runtime 4 hours 46 minutes
"Biker Mice from Mars" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Мыши-рокеры с Марса» инопланетный космический корабль терпит крушение вблизи Чикаго. На его борту оказываются крайне неожиданные гости – огромные антропоморфные грызуны. Выясняется, что дружная троица друзей-мышей вынужденно прилетела на Землю со своей родной планеты Марс, так как ее захватили коварные плутархийцы – жуткие существа с рыбьими головами. Теперь Дроссель, Модо и Винни обживаются на новом месте. Первым делом они обзаводятся мотоциклами, а заодно знакомятся с красавицей-автомехаником Чарли, которая селит их в своем гараже. Но вскоре они понимают, что плутархийцы добрались и до Земли.

7 IMDb
"Biker Mice from Mars" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Rock and Ride!
Season 1 Episode 1
18 September 1993
The Reeking Reign of the Head Cheese (1)
Season 1 Episode 2
25 September 1993
The Reeking Reign of the Head Cheese (2)
Season 1 Episode 3
2 October 1993
We Don't Need No Stinkin' City
Season 1 Episode 4
9 October 1993
A Mouse and His Motorcycle
Season 1 Episode 5
16 October 1993
Test of Friendship
Season 1 Episode 6
23 October 1993
The Masked Motorcyclist
Season 1 Episode 7
30 October 1993
The Pits
Season 1 Episode 8
6 November 1993
Road Ravens
Season 1 Episode 9
13 November 1993
A Scent, a Memory, a Far Distant Cheese
Season 1 Episode 10
20 November 1993
Steelfinger
Season 1 Episode 11
27 November 1993
Chill Zone
Season 1 Episode 12
22 January 1994
Hard Rock
Season 1 Episode 13
29 January 1994
TV series release schedule
