В 1-м сезоне сериала «Мыши-рокеры с Марса» инопланетный космический корабль терпит крушение вблизи Чикаго. На его борту оказываются крайне неожиданные гости – огромные антропоморфные грызуны. Выясняется, что дружная троица друзей-мышей вынужденно прилетела на Землю со своей родной планеты Марс, так как ее захватили коварные плутархийцы – жуткие существа с рыбьими головами. Теперь Дроссель, Модо и Винни обживаются на новом месте. Первым делом они обзаводятся мотоциклами, а заодно знакомятся с красавицей-автомехаником Чарли, которая селит их в своем гараже. Но вскоре они понимают, что плутархийцы добрались и до Земли.