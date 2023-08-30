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Постер к 2-му сезону сериала Надзиратели
Киноафиша Сериалы Надзиратели Сезоны Сезон 2

Надзиратели, 2 сезон

Screw
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 30 августа 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 6
Продолжительность сезона 4 часа 36 минут
О чем 2-й сезон сериала «Надзиратели»

Во 2-м сезоне сериала «Надзиратели» продолжается история о тюремных служащих, которые после событий прошедшего сезона собираются начать все с чистого листа. Но ходят слухи, что в крыле С работает полицейский под прикрытием. Напомним, в финале предыдущего сезона Ли находился на опасной грани, рискуя стать не только офицером, но и преступником. Роуз выполнила опасную миссию, после чего не смогла справиться с чувством вины. Осужденные оказались в ужасной ситуации, одержимые страхом, паникой и окруженные беспорядком в правоохранительной системе. Жизнь в крыле С изменилась навсегда – каждый стал подозреваемым.

Когда выйдет: выход первой серии 2 сезона запланирован на 30 августа 2023. График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 Episode 1
Сезон 2 Серия 1
30 августа 2023
Серия 2 Episode 2
Сезон 2 Серия 2
31 августа 2023
Серия 3 Episode 3
Сезон 2 Серия 3
6 сентября 2023
Серия 4 Episode 4
Сезон 2 Серия 4
7 сентября 2023
Серия 5 Episode 5
Сезон 2 Серия 5
13 сентября 2023
Серия 6 Episode 6
Сезон 2 Серия 6
14 сентября 2023
График выхода всех сериалов
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