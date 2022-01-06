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Постер к 1-му сезону сериала Надзиратели
Киноафиша Сериалы Надзиратели Сезоны Сезон 1

Надзиратели, 1 сезон

Screw
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 6 января 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 6
Продолжительность сезона 4 часа 36 минут
О чем 1-й сезон сериала «Надзиратели»

В 1-м сезоне сериала «Надзиратели» Ли работает в британской мужской тюрьме Лонг-Марш. Он посвящает все свое свободное время этому месту и заключенным. Но когда приезжает молодая девушка по имени Роуз, которая должна стать его коллегой, атмосфера этого места резко меняется. На девушку тут же оказывает давление руководство, да и коллеги не принимают ее сразу. Роуз непросто адаптироваться к новым реалиям. Затем она оказывается вовлечена в опасную миссию. Ли изолируется от своих коллег, а Роуз борется с чувством вины. Психическое здоровье заключенных достигает критической точки в условиях нехватки ресурсов и беспорядка в системе.

Список серий сериала Надзиратели График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
6 января 2022
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
6 января 2022
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
6 января 2022
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
6 января 2022
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
6 января 2022
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
6 января 2022
График выхода всех сериалов
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