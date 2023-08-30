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Постер к 1-му сезону сериала Жить до 100: Секреты голубых зон
Киноафиша Сериалы Жить до 100: Секреты голубых зон Сезоны Сезон 1

Жить до 100: Секреты голубых зон, 1 сезон

Live to 100: Secrets of the Blue Zones
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 30 августа 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 1
Продолжительность сезона 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Жить до 100: Секреты голубых зон»

В 1-м сезоне сериала «Жить до 100: Секреты голубых зон» в центре событий – исследователь Дэн Бюттнер, который выпустил книгу о секрете долголетия. Он начал сотрудничество с National Geographic в начале нулевых. Дэн изучает разные уголки земного шара в поисках районов, где люди живут намного дольше обычного. Согласно исследованиям Бюттнера, «голубые зоны», в которых проживает наибольшее количество долгожителей, находятся на Окинаве, Япония; Сардинии, Италия; Икарии, Греция; Никоя, Коста-Рика. Правильное питание, регулярные физические упражнения и забота о семье объединяют долгожителей из этих мест.

Когда выйдет: выход первой серии 1 сезона запланирован на 30 августа 2023. График выхода всех сериалов
Сезон 1
Episode 1
Сезон 1 Серия 1
30 августа 2023
График выхода всех сериалов
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