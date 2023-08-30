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Постер сериала Жить до 100: Секреты голубых зон
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Киноафиша Сериалы Жить до 100: Секреты голубых зон

Жить до 100: Секреты голубых зон (2023 - 2023)

Live to 100: Secrets of the Blue Zones 18+
Год выпуска 2023
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 39 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность сериала 2 часа 36 минут

О чем сериал

Документальный проект от Netflix снят по мотивам бестселлера Дэна Бюттнера «Голубая зона: 9 уроков долгой жизни от людей, которые прожили дольше всех». Бюттнер начал свое сотрудничество с National Geographic в начале 2000-х. Его попытки создать формулу долголетия привели к знакомству с разными людьми, которые живут намного дольше среднего. Это история об образе жизни людей, которые стали долгожителями. Большинство людей стремятся прожить долгую, здоровую и счастливую жизнь, но лишь избранные знают секрет долголетия.

Жить до 100: Секреты голубых зон - трейлер первого сезона
Жить до 100: Секреты голубых зон  трейлер первого сезона
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Дэн Буттнер Dan Buettner
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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7.8 IMDb
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Сезоны
Жить до 100: Секреты голубых зон - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2023, 4 эпизода
 
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