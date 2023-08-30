Документальный проект от Netflix снят по мотивам бестселлера Дэна Бюттнера «Голубая зона: 9 уроков долгой жизни от людей, которые прожили дольше всех». Бюттнер начал свое сотрудничество с National Geographic в начале 2000-х. Его попытки создать формулу долголетия привели к знакомству с разными людьми, которые живут намного дольше среднего. Это история об образе жизни людей, которые стали долгожителями. Большинство людей стремятся прожить долгую, здоровую и счастливую жизнь, но лишь избранные знают секрет долголетия.