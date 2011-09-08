В 1-м сезоне сериала «Прелюбодеяние» в центре событий оказывается супружеская пара, прожившая вместе много лет. Муж – опытный юрист, выступающий в суде государственным обвинителем. Жена – фотограф и домохозяйка, уставшая от быта и семейных проблем. На первый взгляд, эти двое счастливы вместе, но на деле между ними давно нет ни страсти, ни элементарного взаимопонимания. Однажды в баре женщина знакомится с молодым обаятельным мужчиной, и между ними завязывается роман. Но вскоре истина всплывает на поверхность: любовник оказывается адвокатом по делу, которым как раз занимается официальный супруг.