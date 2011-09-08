Menu
Overspel 2011 - 2015 season 1

Season premiere 8 September 2011
Production year 2011
Number of episodes 12
Runtime 10 hours 0 minute
"Overspel" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Прелюбодеяние» в центре событий оказывается супружеская пара, прожившая вместе много лет. Муж – опытный юрист, выступающий в суде государственным обвинителем. Жена – фотограф и домохозяйка, уставшая от быта и семейных проблем. На первый взгляд, эти двое счастливы вместе, но на деле между ними давно нет ни страсти, ни элементарного взаимопонимания. Однажды в баре женщина знакомится с молодым обаятельным мужчиной, и между ними завязывается роман. Но вскоре истина всплывает на поверхность: любовник оказывается адвокатом по делу, которым как раз занимается официальный супруг.

"Overspel" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Mooie foto's
Season 1 Episode 1
8 September 2011
Kapot goed
Season 1 Episode 2
8 September 2011
Terug naar de brug
Season 1 Episode 3
15 September 2011
De geheime vriendin
Season 1 Episode 4
22 September 2011
Bonus
Season 1 Episode 5
29 September 2011
De beslissing
Season 1 Episode 6
6 October 2011
Sterf!
Season 1 Episode 7
13 October 2011
De deal
Season 1 Episode 8
20 October 2011
Foute boel
Season 1 Episode 9
27 October 2011
Knippen en snijden
Season 1 Episode 10
3 November 2011
Moord
Season 1 Episode 11
10 November 2011
Morgen
Season 1 Episode 12
17 November 2011
