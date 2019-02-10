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Постер к 2-му сезону сериала Мать вшей
Киноафиша Сериалы Мать вшей Сезоны Сезон 2

Мать вшей, 2 сезон

De Luizenmoeder
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 10 февраля 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 9
Продолжительность сезона 4 часа 30 минут
О чем 2-й сезон сериала «Мать вшей»

Во 2-м сезоне сериала «Мать вшей» в начальной школе «Климоп» начинается новый учебный год. Директор Антон хочет, чтобы его учреждение официально было признано самым безопасным в городе. Он начинает семестр с противопожарных учений, но все, конечно же, идет не по плану. Учительница Хельма выходит на пенсию, и ей срочно нужно найти замену, что непросто сделать в разгар учебы. Хэнк и Нэнси решают поставить в школьном театре оригинальную рождественскую историю «Классовая борьба Анк», но не всем родителям приходится по вкусу эта идея. Директор нанимает фотографа, чтобы начать создание выпускного альбома.

Список серий 2-го сезона сериала «Мать вшей» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Безопасность прежде всего Safety First
Сезон 2 Серия 1
10 февраля 2019
Виден как девочка Gezien als meisje
Сезон 2 Серия 2
17 февраля 2019
Фонд де Поэль Fons de Poel
Сезон 2 Серия 3
24 февраля 2019
Иисус в твоем сердце Jezus in je hart
Сезон 2 Серия 4
3 марта 2019
Шляпа геноцида Genocide-hoed
Сезон 2 Серия 5
10 марта 2019
Короткие круги Korte rondjes
Сезон 2 Серия 6
17 марта 2019
Белые точки Witte puntjes
Сезон 2 Серия 7
24 марта 2019
Харакири Harakiri
Сезон 2 Серия 8
31 марта 2019
Любимый учитель Lievelingsjuf
Сезон 2 Серия 9
7 апреля 2019
График выхода всех сериалов
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