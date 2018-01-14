Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Мой Хатико" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к 1-му сезону сериала Мать вшей
Киноафиша Сериалы Мать вшей Сезоны Сезон 1

Мать вшей, 1 сезон

De Luizenmoeder
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 14 января 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 9
Продолжительность сезона 4 часа 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Мать вшей»

В 1-м сезоне сериала «Мать вшей» мать-одиночка Ханна решает в корне изменить свою жизнь. Она забирает детей из прежней школы, собирает вещи и перебирается из печально знакомого мегаполиса в идиллический пригород. Здесь ее младшую дочь Флор принимают в элитную частную гимназию «Климоп», где сама Ханна находит место в родительском комитете. Теперь у нее есть занятие и цель в жизни – вырастить из своих детей лучших людей, чем она сама и ее бывший муж. Но директор Антон и глава комитета Нэнси относятся к новому семейству с пренебрежением и снисхождением. Ханне придется заслужить место под солнцем.

Список серий 1-го сезона сериала «Мать вшей» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Это всегда новички Het zijn altijd de nieuwkomers
Сезон 1 Серия 1
14 января 2018
Сделка есть сделка Afspraak is afspraak
Сезон 1 Серия 2
21 января 2018
Это два дня рождения, ура ура Er zijn er twee jarig, hoera hoera
Сезон 1 Серия 3
28 января 2018
Пусть они сияют Laat ze maar glanzen
Сезон 1 Серия 4
4 февраля 2018
Винтерклаас Winterklaas
Сезон 1 Серия 5
11 февраля 2018
Весенняя лихорадка Lentekriebels
Сезон 1 Серия 6
18 февраля 2018
Яркий свет Een helder licht
Сезон 1 Серия 7
25 февраля 2018
Чемпионская тренировка Kanjertraining
Сезон 1 Серия 8
4 марта 2018
Отправить клоунов Send in the Clowns
Сезон 1 Серия 9
11 марта 2018
График выхода всех сериалов
Related video
Самый милый тест: вы Гудетама или Hello Kitty?
Выставил Высоцкую «форменной дурой»: этот фильм Кончаловского люди считают шедевром
Тест: какое вы море?
Расписались без лишнего шума: Александрова и Васильев ошарашили людей свадебным фото
Ворота не закрываются весь день: близкие несут цветы в дом Заворотнюк
«Папины ушки и от соседа макушка»: россияне обомлели, увидев маленького сына Прилучного
Вот как лучше не называть детей в сентябре: несчастливая судьба
Перестанете ругать Успенскую, узнав, на что она пошла ради фанатов: это достойно награды
В такие совпадения сложно поверить: Гор познакомился с молодой копией Бабкиной
Русская гимнастка произвела фурор на ЧМ, но россиянам гордиться нечем: вот почему
Русская актриса получила премию «Оскар»: в России неспроста об этом не знают
Гайдай в гробу перевернулся: хуже этого ремейка советского фильма еще не было
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше