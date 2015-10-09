Menu
Season premiere 9 October 2015
Production year 2015
Number of episodes 13
Runtime 1 hour 18 minutes
"Angry Birds Stella" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «Angry Birds. Стелла» Стелла действительно скучает по своей бывшей лучшей подруге Гейл. Другие птицы, конечно, не могут разделить ее чувств. Стелла обнаруживает понимающего друга, но эта дружба может значить нечто большее, чем она предполагала изначально. «Раненую» Гейл вылечили с помощью ее старых друзей. Без всемогущей короны и сопровождающей ее армии поросят команда наконец может вернуться к жизни, которая была в старые добрые времена. Загадочное племя поросят срывает празднование Хеллоуина на Золотом острове. Порой то, чего мы хотим, кажется просто недосягаемым. 

New Day
Season 2 Episode 1
9 October 2015
Friends Whenever
Season 2 Episode 2
9 October 2015
Night of the Bling
Season 2 Episode 3
23 October 2015
Step It Up
Season 2 Episode 4
6 November 2015
Camp Scary
Season 2 Episode 5
20 November 2015
It's Mine!
Season 2 Episode 6
4 December 2015
Royal Pains
Season 2 Episode 7
18 December 2015
The Storm
Season 2 Episode 8
1 December 2015
The Golden Queen
Season 2 Episode 9
15 December 2015
Gilded Cage
Season 2 Episode 10
29 December 2015
Premonition
Season 2 Episode 11
12 February 2016
Last Bird Standing
Season 2 Episode 12
26 February 2016
You Asked for It
Season 2 Episode 13
11 March 2016
