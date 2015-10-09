Во 2-м сезоне сериала «Angry Birds. Стелла» Стелла действительно скучает по своей бывшей лучшей подруге Гейл. Другие птицы, конечно, не могут разделить ее чувств. Стелла обнаруживает понимающего друга, но эта дружба может значить нечто большее, чем она предполагала изначально. «Раненую» Гейл вылечили с помощью ее старых друзей. Без всемогущей короны и сопровождающей ее армии поросят команда наконец может вернуться к жизни, которая была в старые добрые времена. Загадочное племя поросят срывает празднование Хеллоуина на Золотом острове. Порой то, чего мы хотим, кажется просто недосягаемым.