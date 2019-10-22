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Постер к 1-му сезону сериала Ник-изобретатель
Киноафиша Сериалы Ник-изобретатель Сезоны Сезон 1

Ник-изобретатель, 1 сезон

Nik-izobretatel 0+
Название Сезон 1
Премьера сезона 22 октября 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 69
Продолжительность сезона 6 часов 54 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Ник-изобретатель»

В 1-м сезоне сериала «Ник-изобретатель» в обычной школе учится настоящий юный гений – мальчик по имени Николас. Ему всего десять лет от роду, но он уже может посостязаться в робототехнике и изобретательстве с самыми видными учеными современности. Главное хобби Ника – создание собственных роботов, которые становятся для него самыми близкими друзьями. Каждую распечатанную на 3D-принтере пластиковую модельку он наделяет не только искусственным интеллектом, но и своим уникальным характером и особенностями. На данный момент у него есть уже восемь самодельных приятелей – роботы Ро, Ми, Мегатонн, Плато, Турбо, Геймер, Пико и Р7.

Список серий 1-го сезона сериала «Ник-изобретатель» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Не сюрприз
Сезон 1 Серия 1
22 октября 2019
Портрет лучшего друга
Сезон 1 Серия 2
22 октября 2019
Ошибка
Сезон 1 Серия 3
22 октября 2019
Ночной переполох
Сезон 1 Серия 4
22 октября 2019
Большая уборка
Сезон 1 Серия 5
22 октября 2019
День сборки
Сезон 1 Серия 6
22 октября 2019
Кто не спрятался?
Сезон 1 Серия 7
22 октября 2019
Любовная лихорадка
Сезон 1 Серия 8
22 октября 2019
В здоровом теле
Сезон 1 Серия 9
22 октября 2019
Разные-классные
Сезон 1 Серия 10
22 октября 2019
Неведома зверушка
Сезон 1 Серия 11
22 октября 2019
ПМП
Сезон 1 Серия 12
22 октября 2019
Твой талант
Сезон 1 Серия 13
22 октября 2019
Дом для Ватта
Сезон 1 Серия 14
22 октября 2019
Испытание танцами
Сезон 1 Серия 15
22 октября 2019
Экспресс-механик
Сезон 1 Серия 16
22 октября 2019
Новогоднее чудо
Сезон 1 Серия 17
22 октября 2019
Лучший подарок
Сезон 1 Серия 18
22 октября 2019
Великий игрок
Сезон 1 Серия 19
22 октября 2019
Пираты нашего двора
Сезон 1 Серия 20
22 октября 2019
Кто герой?
Сезон 1 Серия 21
22 октября 2019
Повелители лайков
Сезон 1 Серия 22
22 октября 2019
Поезд раздора
Сезон 1 Серия 23
22 октября 2019
Старый фотоаппарат
Сезон 1 Серия 24
22 октября 2019
Любовометр
Сезон 1 Серия 25
22 октября 2019
Совершенный робот
Сезон 1 Серия 26
22 октября 2019
Белый лист
Сезон 1 Серия 27
22 октября 2019
Номер первый
Сезон 1 Серия 28
22 октября 2019
Громкое возвращение
Сезон 1 Серия 29
22 октября 2019
Искатели приключений
Сезон 1 Серия 30
22 октября 2019
Горе-садовники
Сезон 1 Серия 31
22 октября 2019
Хаос космического масштаба
Сезон 1 Серия 32
22 октября 2019
Динозавр приходит в гости
Сезон 1 Серия 33
22 октября 2019
Робо-группа Ника
Сезон 1 Серия 34
22 октября 2019
Р7 остается дома
Сезон 1 Серия 35
22 октября 2019
Самый лучший пес
Сезон 1 Серия 36
22 октября 2019
Ро ревнует
Сезон 1 Серия 37
22 октября 2019
Хорошее впечатление
Сезон 1 Серия 38
22 октября 2019
Под прикрытием
Сезон 1 Серия 39
22 октября 2019
Мегатонн ставит рекорд
Сезон 1 Серия 40
22 октября 2019
История шпиона
Сезон 1 Серия 41
22 октября 2019
День девочек
Сезон 1 Серия 42
22 октября 2019
Новый год для Аксиомы
Сезон 1 Серия 43
22 октября 2019
Самый сильный робот
Сезон 1 Серия 44
22 октября 2019
Вы не видели птичку?
Сезон 1 Серия 45
22 октября 2019
Игра с гравитацией
Сезон 1 Серия 46
22 октября 2019
Как сделать удачу?
Сезон 1 Серия 47
22 октября 2019
Шеф-повар Ро
Сезон 1 Серия 48
22 октября 2019
Срочно требуется дракон!
Сезон 1 Серия 49
22 октября 2019
Чей котенок?
Сезон 1 Серия 50
22 октября 2019
Пико спрятался
Сезон 1 Серия 51
22 октября 2019
Кристалл силы
Сезон 1 Серия 52
22 октября 2019
Листочек с секретом
Сезон 1 Серия 53
22 октября 2019
Турбо-изобретатель
Сезон 1 Серия 54
22 октября 2019
Комета Турбо
Сезон 1 Серия 55
22 октября 2019
Няня для Ватта
Сезон 1 Серия 56
22 октября 2019
Художник родился!
Сезон 1 Серия 57
22 октября 2019
С днем рождения, Ник!
Сезон 1 Серия 58
22 октября 2019
Загадка иероглифов
Сезон 1 Серия 59
22 октября 2019
Первому геймеру приготовиться!
Сезон 1 Серия 60
22 октября 2019
Выйти из игры!
Сезон 1 Серия 61
22 октября 2019
День домашних животных
Сезон 1 Серия 62
22 октября 2019
Роботы против скуки
Сезон 1 Серия 63
22 октября 2019
Письмо Дедушке Морозу
Сезон 1 Серия 64
22 октября 2019
Монстр-чистюля
Сезон 1 Серия 65
22 октября 2019
Ро идет в школу
Сезон 1 Серия 66
22 октября 2019
Великий дрессировщик
Сезон 1 Серия 67
22 октября 2019
Спасите сюрприз!
Сезон 1 Серия 68
22 октября 2019
Неожиданный подарок
Сезон 1 Серия 69
22 октября 2019
График выхода всех сериалов
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