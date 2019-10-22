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Постер сериала Ник-изобретатель
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Киноафиша Сериалы Ник-изобретатель

Ник-изобретатель (2019 - 2019)

Nik-izobretatel 18+
Год выпуска 2019
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 6 минут
Телеканал Карусель
Продолжительность сериала 6 часов 54 минуты

О чем сериал

Герой анимационного сериала «Ник-изобретатель» – десятилетний компьютерный гений. Ник поражает учителей и родителей своими незаурядными способностями. Несмотря на такой юный возраст, он виртуозно создает роботов, которые заменяют ему друзей. Сперва он распечатывает модель на своем 3D-принтере, а затем наделяет ее искусственным интеллектом. В его коллекции уже восемь созданий по имени Ро, Ми, Мегатонн, Плато, Турбо, Геймер, Пико и Р7. Каждый из них умеет делать что-нибудь особенное и дополняет остальную команду.

В ролях
В ролях
Прохор Чеховской
Диомид Виноградов
Диомид Виноградов
Михаил Дитковский
Арзу Сулейманова
Никита Погодаев
Алексей Россошанский
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Ник-изобретатель - Сезон 1 Сезон 1
2019, 69 эпизодов
 
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