Герой анимационного сериала «Ник-изобретатель» – десятилетний компьютерный гений. Ник поражает учителей и родителей своими незаурядными способностями. Несмотря на такой юный возраст, он виртуозно создает роботов, которые заменяют ему друзей. Сперва он распечатывает модель на своем 3D-принтере, а затем наделяет ее искусственным интеллектом. В его коллекции уже восемь созданий по имени Ро, Ми, Мегатонн, Плато, Турбо, Геймер, Пико и Р7. Каждый из них умеет делать что-нибудь особенное и дополняет остальную команду.