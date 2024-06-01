Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Денискины рассказы 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Денискины рассказы
Киноафиша Сериалы Денискины рассказы Сезоны Сезон 1

Deniskiny rasskazy 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 1 июня 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 12
Продолжительность сезона 4 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Денискины рассказы»

В 1-м сезоне сериала «Денискины рассказы» в российской столице на Каретном Валу живет местный старожил по имени Денис Викторович. На каникулы к нему привозят шестилетнего внука, которому пожилой мужчина с удовольствием рассказывает истории из советского прошлого. В те времена дети много играли во дворах, исследовали мир и постоянно попадали в веселые истории. Впрочем, и современным ребятам не чужды любознательность и желание постичь, как устроен этот мир. Каждый день дедушка рассказывает своему внуку о том, как он рос в совершенно другое историческое время. И Дениска, словно на машине времени, совершает путешествие в СССР.

Рейтинг сериала

7.1
Оцените 38 голосов
7 IMDb
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «Денискины рассказы» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
1 июня 2024
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
1 июня 2024
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
5 июня 2024
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
5 июня 2024
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
12 июня 2024
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
12 июня 2024
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
19 июня 2024
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
19 июня 2024
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
26 июня 2024
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
26 июня 2024
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
3 июля 2024
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
3 июля 2024
График выхода всех сериалов
Почему Плакса Миртл осталась жить в туалете Хогвартса и при чем тут Дамблдор? В книгах об этом ни слова, но фанатов не проведешь
В «Прометее» есть отсылка не только к «Чужому», но и к другому шедевру Скотта: правда, только на Blu-ray
Сериал «Король и завоеватель» вошёл в топ-10 HBO Max: а вот критики плевать хотели на восторги зрителей
«Очень красочный, с хорошим сюжетом»: этот российский мульт с рейтингом 7.9 признали лучшим в Китае — идет по пятам «Красного шелка»
«Отдельное спасибо оператору»: военная драма с Безруковым и Кологривым за день собрала 30+ млн рублей — фанаты сериала «СМЕРШ» оценят
«Долгую прогулку» сейчас все вычислят: а вы взгляните на 5 других экранизаций Кинга — и вспомните название романа (тест)
«Последнее дело»: почему ремейки «Бандитского Петербурга» и «Москва слезам не верит» не станут шедеврами — объяснил звезда «Мастера и Маргариты»
«Вроде как все выжили»: новое аниме с рейтингом 8.8 (выше, чем у «Истребителя демонов») выходит в России — фанаты «Блю Лока» будут в восторге
Не отпускают до последней минуты: 6 забытых фильмов-катастров из СССР — почти у каждого рейтинг не ниже 7.1
«Сделал меньше всех»: Толкин назвал самого «бесполезного» героя «Властелина колец» — многие фанаты не согласятся
«Коничива, Галочка? Ты щас умрешь!»: герои кино СССР превратились в аниме-персонажей — вспомните 5 фильмов, глядя на них (тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше