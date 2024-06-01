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Денискины рассказы
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Отзывы о сериале «Денискины рассказы»
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Слава Крулатов
1 июня 2024, 21:38
Оценка
Мне, жене и сыну сериал действительно нравится. Случайно узнали о нем, нашли первую серию, посмотрели и теперь с нетерпением будем ждать выход дальнейших эпизодов. Важно здесь то, что это не просто комедия, а очень даже умный и находчивый сериал с правильной моралью.
1 июня 2024, 21:38
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davydovakr1995
12 июня 2024, 08:17
Оценка
Сериал из тех, которые можно смело советовать к просмотру. Авторы действительно постарались и создали практически идеальную экранизацию наших незабвенных «Денискиных рассказов». Посмотреть стоит с детьми, ведь именно на них в первую очередь рассчитаны эти истории, которые учат только самым правильным вещам – дружбе любви, семейным ценностям.
12 июня 2024, 08:17
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Мария кузьменко
20 июня 2024, 16:28
Оценка
Если и можно было снять идеальную историю по мотивам «Денискиных рассказов», то создатели сериала это сделали и меня лично очень порадовали. Считаю удачной идею, когда сюжет происходит и в наше время, и в прошлом. Это своеобразная связь между поколениями, которую ничто не разрушит. Смотрите, получайте позитив и заряжайтесь ностальгией.
20 июня 2024, 16:28
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Сергей Старк
22 июня 2024, 11:49
Оценка
Конечно сериал порадовал. Кто бы мог подумать, что в наше время могут настолько интересно, душевно и находчиво экранизировать классику советской детской литературы. Артемий Драгунский и Гайк Асатрян действительно не подвели и я могу только лишь поблагодарить их за отличную работу.
22 июня 2024, 11:49
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zhuravlevaru1975
26 июня 2024, 08:26
Оценка
Пришло время и нам посмотреть «Денискины рассказы», премьеры которых недавно состоялась и я скажу, что сериал действительно отличный – бодрый, смешной, немного трогательный и поучительный. Из всего того, что сейчас показывают на наших экранах, это самое интересное для семейной аудитории. Советую ради интереса посмотреть хотя бы первую серию.
26 июня 2024, 08:26
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dmitrievali1975
28 июня 2024, 09:16
Оценка
Посмотрели трейлер и решили глянуть «Денискины рассказы». Сразу скажу, что сериал в первую очередь рассчитан на детскую аудиторию, но мне тоже было интересно глянуть эту историю, так как в каждой серии действие отправляется в прошлое и мы видим ту старую и лучшую Москву, которой она была около 70 лет назад, в 50-х. Так что это отличный сериал и для детей, и для взрослых.
28 июня 2024, 09:16
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Настя Слабошпицкая
3 июля 2024, 10:14
Оценка
Нормальный получается сериал. Самое главное для меня то, что его с большим интересом смотрят мои дети. Их сразу подкупил современный Денис, в котором они узнали самих себя. Но еще интересней то, что после просмотра первых серий они стали проводить больше времени не дома, а на улице. Это ли не чудо?)))
3 июля 2024, 10:14
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