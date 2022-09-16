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Постер к 1-му сезону сериала Слепцы
Киноафиша Сериалы Слепцы Сезоны Сезон 1

Слепцы , 1 сезон

Blind
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 16 сентября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 16
Продолжительность сезона 17 часов 4 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Слепцы »

В 1-м сезоне сериала «Слепцы» детектив отдела по расследованию убийств становится подозреваемым в серийном убийстве. Он ищет настоящего преступника, чтобы добиться торжества справедливости. В этом ему оказывают помощь социальный сотрудник и судья. История начинается с того, что молодую студентку университета Пэк Чжи Ын похищают и убивают. Детектив, который проводит расследование, Сун Чжун бросается на поиски убийцы. Судьей по этому делу является его брат Сан Хун. Хотя Сон Чжун находит подозреваемого, суд сомневается в том, является ли он убийцей. Судебный процесс с участием присяжных продолжается...

Список серий 1-го сезона сериала «Слепцы » График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
16 сентября 2022
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
17 сентября 2022
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
23 сентября 2022
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
24 сентября 2022
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
30 сентября 2022
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
1 октября 2022
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
7 октября 2022
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
8 октября 2022
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
14 октября 2022
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
15 октября 2022
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
21 октября 2022
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
22 октября 2022
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
28 октября 2022
Серия 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
29 октября 2022
Серия 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
4 ноября 2022
Серия 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
5 ноября 2022
График выхода всех сериалов
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