В центре событий оказываются правозащитник, судья и социальный работник, которые вместе занимаются делом о серийных убийствах. Присяжные заседатели подозревают их самих в причастности к череде жестоких преступлений, которые начались с убийства студентки. Трое главных героев проводят собственное расследование, чтобы отыскать настоящего преступника. Они готовы на все, чтобы справедливость восторжествовала, а ответственный за серию убийств отправился за решетку. Виновные должны ответить за свои действия в соответствии с законом.