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Постер сериала Слепцы
Постер сериала Слепцы
Постер сериала Слепцы
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 8
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3 постера
Киноафиша Сериалы Слепцы

Слепцы (2022 - 2022)

Blind 18+
Год выпуска 2022
Страна Южная Корея
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 1 час 4 минуты
Телеканал tvN
Продолжительность сериала 17 часов 4 минуты

О чем сериал

В центре событий оказываются правозащитник, судья и социальный работник, которые вместе занимаются делом о серийных убийствах. Присяжные заседатели подозревают их самих в причастности к череде жестоких преступлений, которые начались с убийства студентки. Трое главных героев проводят собственное расследование, чтобы отыскать настоящего преступника. Они готовы на все, чтобы справедливость восторжествовала, а ответственный за серию убийств отправился за решетку. Виновные должны ответить за свои действия в соответствии с законом.

В ролях
В ролях
Пак Чи-бин
Ким Ха-гюн
Чон Ин-ги
Ын-джи Юнг
Ким Бом-нэ
Чо Сын-ён
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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8 IMDb
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Сезоны
Слепцы - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2022, 16 эпизодов
 
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