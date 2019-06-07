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Постер к 1-му сезону сериала Иерро
Киноафиша Сериалы Иерро Сезоны Сезон 1

Иерро , 1 сезон

Hierro 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 7 июня 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 24 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Иерро »

В 1-м сезоне сериала «Иерро» действие разворачивается на Канарских островах после сильного землетрясения. Воспользовавшись всеобщей паникой, кто-то незаметно убивает местного паренька. Дело о его гибели оказывается на столе молодого судьи Кандела, недавно переведенного на остров Эль-Иерро из другого района. Все улики указывают на отца невесты жертвы. Выясняется, что вскоре парень должен был стать зятем местного криминального авторитета и самого влиятельного бизнесмена Диаса. Коллеги считают расследование закрытым, но Канделу что-то настораживает. Он решает проработать другие версии, заручившись поддержкой самого Диаса.

Список серий 1-го сезона сериала «Иерро » График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 Episodio 1
Сезон 1 Серия 1
7 июня 2019
Серия 2 Episodio 2
Сезон 1 Серия 2
7 июня 2019
Серия 3 Episodio 3
Сезон 1 Серия 3
7 июня 2019
Серия 4 Episodio 4
Сезон 1 Серия 4
7 июня 2019
Серия 5 Episodio 5
Сезон 1 Серия 5
7 июня 2019
Серия 6 Episodio 6
Сезон 1 Серия 6
7 июня 2019
Серия 7 Episodio 7
Сезон 1 Серия 7
7 июня 2019
Серия 8 Episodio 8
Сезон 1 Серия 8
7 июня 2019
График выхода всех сериалов
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