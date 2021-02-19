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Постер к 2-му сезону сериала Иерро
Киноафиша Сериалы Иерро Сезоны Сезон 2

Иерро , 2 сезон

Hierro 16+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 19 февраля 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 6
Продолжительность сезона 4 часа 48 минут
О чем 2-й сезон сериала «Иерро »

Во 2-м сезоне сериала «Иерро» Кандела продолжает расследование дела, связанного с Диасом. Но сам бизнесмен, опасаясь за свое будущее, по совету адвоката отказывается сотрудничать со следствием. Он еще не представляет, к каким последствиям приведут его поступки. Тем временем новый сержант гражданской гвардии острова по имени Круз руководит поисковой операцией: на Эль-Иерро исчезла маленькая девочка. Дело осложняется тем, что пропавшая и ее сестра были предметом дележки родителей во время непростого развода. Отец детей Гаспар обвиняет в похищении свою бывшую супругу Люсию, лишенную права опеки через суд.

Список серий 2-го сезона сериала «Иерро » График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 Episodio 1
Сезон 2 Серия 1
19 февраля 2021
Серия 2 Episodio 2
Сезон 2 Серия 2
19 февраля 2021
Серия 3 Episodio 3
Сезон 2 Серия 3
26 февраля 2021
Серия 4 Episodio 4
Сезон 2 Серия 4
5 марта 2021
Серия 5 Episodio 5
Сезон 2 Серия 5
12 марта 2021
Серия 6 Episodio 6
Сезон 2 Серия 6
19 марта 2021
График выхода всех сериалов
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