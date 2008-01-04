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Постер к 1-му сезону телешоу Между двумя папоротниками с Заком Галифианакисом
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Между двумя папоротниками с Заком Галифианакисом, 1 сезон

Between Two Ferns with Zach Galifianakis 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 4 января 2008
Год выпуска 2008
Количество серий 21
Продолжительность сезона 1 час 45 минут
О чем 1-й сезон телешоу «Между двумя папоротниками с Заком Галифианакисом»

В 1-м сезоне шоу «Между двумя папоротниками с Заком Галифианакисом» ведущий поговорит с самыми яркими представителями американского шоу-бизнеса. Первый гость в студии – актер комедийного жанра Майкл Сера, известный по фильмам «СуперПерцы» и «Скотт Пилигрим». Затем Галифианакис пообщается с коллегой Джимми Киммелом, актрисой Натали Портман, звездой «Офиса» Стивом Каррелом, секс-символом 90-х Брэдом Питтом и многими другими людьми, не нуждающимися в представлении. Каждому герою Галифианакис задает неудобные вопросы, а иногда открыто их оскорбляет. Будьте уверены, ответная агрессия со стороны уважаемых гостей не заставит себя долго ждать.

Список серий 1-го сезона телешоу «Между двумя папоротниками с Заком Галифианакисом» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Майкл Сера Michael Cera
Сезон 1 Серия 1
4 января 2008
Джимми Киммел Jimmy Kimmel
Сезон 1 Серия 2
17 апреля 2008
Джон Хэмм Jon Hamm
Сезон 1 Серия 3
12 декабря 2008
Натали Портман Natalie Portman
Сезон 1 Серия 4
6 мая 2009
Брэдли Купер Bradley Cooper
Сезон 1 Серия 5
26 мая 2009
Шарлиз Терон Charlize Theron
Сезон 1 Серия 6
8 сентября 2009
Конан О'Брайен и Энди Рихтер Conan O'Brien & Andy Richter
Сезон 1 Серия 7
16 ноября 2009
Бен Стиллер Ben Stiller
Сезон 1 Серия 8
16 марта 2010
Стив Карелл Steve Carell
Сезон 1 Серия 9
26 июля 2010
Шон Пенн Sean Penn
Сезон 1 Серия 10
24 августа 2010
Брюс Уиллис Bruce Willis
Сезон 1 Серия 11
11 октября 2010
Дженнифер Энистон и Тила Текила Jennifer Aniston & Tila Tequila
Сезон 1 Серия 12
7 февраля 2011
Уилл Феррелл Will Ferrell
Сезон 1 Серия 13
23 мая 2011
Выпуск "Оскар Базз", часть 1 Oscar Buzz Edition, Part 1
Сезон 1 Серия 14
11 февраля 2013
Выпуск "Оскар Базз", часть 2 Oscar Buzz Edition, Part 2
Сезон 1 Серия 15
12 февраля 2013
Джеймс Франко James Franco
Сезон 1 Серия 16
8 мая 2013
Джастин Бибер Justin Bieber
Сезон 1 Серия 17
26 сентября 2013
Президент Барак Обама President Barack Obama
Сезон 1 Серия 18
11 марта 2014
Брэд Питт Brad Pitt
Сезон 1 Серия 19
22 октября 2014
Хиллари Клинтон Hillary Clinton
Сезон 1 Серия 20
22 сентября 2016
Джерри Сайнфелд и Карди Би Jerry Seinfeld & Cardi B
Сезон 1 Серия 21
14 июня 2018
График выхода всех сериалов
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