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Постер к 1-му сезону телешоу Из Нижнего в Россию
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Киноафиша Сериалы Из Нижнего в Россию Сезоны Сезон 1

Из Нижнего в Россию, 1 сезон

Iz Nizhnego v Rossiyu 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 1 февраля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 6
Продолжительность сезона 2 часа 12 минут
Смотрите за 1
О чем 1-й сезон телешоу «Из Нижнего в Россию»

В 1-м сезоне шоу «Из Нижнего в Россию» рассказывается о том, как русский театр покорил весь мир. Его становление началось в годы правления Петра I, после чего свою лепту внесли выдающиеся драматурги, подарившие миру главные шедевры, которые до сих пор с успехом ставятся на сценах всего мира. В частности, речь пойдет о Максиме Горьком и его влиянии на театр СССР, а также о Нижнем Новгороде, без которого невозможно представить современную культуру России. Авторы взяли интервью у студентов театральных вузов, восходящих звезд и уже состоявшихся артистов. Вместе они пытаются понять, почему театр продолжает сохранять актуальность даже в эпоху YouTube и Tik-Tok, когда для самовыражения не требуется тратить драгоценные годы на получение образования и изнурительные репетиции.

Список серий 1-го сезона телешоу «Из Нижнего в Россию» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
1 февраля 2022
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
1 февраля 2022
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
1 февраля 2022
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
1 февраля 2022
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
1 февраля 2022
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
1 февраля 2022
График выхода всех сериалов
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