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Постер телешоу Из Нижнего в Россию
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Киноафиша Сериалы Из Нижнего в Россию

Из Нижнего в Россию (2022 - 2022)

Iz Nizhnego v Rossiyu 18+
Год выпуска 2022
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 22 минуты
Стрим-сервис Okko
Продолжительность телешоу 2 часа 12 минут

О чем телешоу

«Из Нижнего в Россию» – масштабный документальный проект, посвященный русскому театру. Уже несколько веков отечественные постановки пользуются успехом не только на родине, но и за ее пределами. Сочинения драматургов ставятся в крупнейших театрах земного шара, находя отклик представителей самых разных культур. Авторы сериала предприняли амбициозную попытку осветить всю историю становления русского театра и делают основной акцент на Нижнем Новгороде, оказавшем колоссальное влияние на культуру России. 

В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Из Нижнего в Россию - Сезон 1 Сезон 1
2022, 6 эпизодов
 
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