«Из Нижнего в Россию» – масштабный документальный проект, посвященный русскому театру. Уже несколько веков отечественные постановки пользуются успехом не только на родине, но и за ее пределами. Сочинения драматургов ставятся в крупнейших театрах земного шара, находя отклик представителей самых разных культур. Авторы сериала предприняли амбициозную попытку осветить всю историю становления русского театра и делают основной акцент на Нижнем Новгороде, оказавшем колоссальное влияние на культуру России.